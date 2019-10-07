أستاذ دراسات عبرية يكشف تفاصيل استجوابه لأسير إسرائيلي.. فيديو

أكد الدكتور إبراهيم البحراوي أستاذ الدراسات العبرية فى كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن دوره في عام 1967 وفي خلال حرب أكتوبر 1973 كان أنه تطوع في المخابرات العسكرية عام 1967 عندما كان معيدا بذلك الوقت وتطوع لكي يؤدي دور فكلفوه باستجواب الأسرى.



وأضاف أستاذ الدراسات العبرية فى كلية الآداب بجامعة عين شمس خلال وجوده ضيفا ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، أنه دخل مبنى التحقيق ووجد عقيد طيار مصري ومعه اسير ويرفض الرد عليه، مشيرا إلى أن العقيد كان يتحدث الإنجليزية وكان الأسير يدعي أنه لا يعلم الإنجليزية.



وتابع أستاذ الدراسات العبرية في كلية الآداب بجامعة عين شمس أن العقيد قد كلفه باستجوابه ورغبته فى الإجابة على بعض الأسئلة من الأسير وعندما تحدثت مع الأسير قام بالرد على أسئلته.



وأشار أستاذ الدراسات العبرية فى كلية الآداب بجامعة عين شمس، أنه نجح في استخلاص بعض المعلومات من الأسير ومعرفة المعلومات الهامة.