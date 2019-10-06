Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب نادي مصر: لم أسعَ لإضاعة الوقت أمام الزمالك

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:51 م
الزمالك و نادي مصر
الزمالك و نادي مصر
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق إف سي مصر، أنه ليس من نوعية المدربين الذين يهدرون الوقت.

وقال عبد الناصر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لست من نوعية المدربين الذين يهدرون الوقت خلال اللقاء، ولو حدث ذلك سيعوضه الحكم بالوقت الإضافي".

وأكمل: "الحارس وليد توفيق تعرض لشد في العضلة وتحامل وقلت له لا تقع وغادر أرض الملعب مصابا، كذلك تعرض توبة لشد عضلي في السمانتين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير عزمي يكشف عن سبب استقالته الأولى من تدريب الزمالك.. فيديو

سيد معوض: دفعت من جيبي 250 ألف دولار لكي أنضم للأهلي.. فيديو

هاني العتال: لست معينا وتم انتخابي بـ24 ألف صوت في انتخابات الزمالك.. فيديو

أيمن المزين: الخبرات ستكون سلاحي مع طنطا في الممتاز

ترشيحاتنا

فاروق جعفر: رئيس الزمالك أكبر من إجبار ميتشو على إضافة عنصر جديد للجهاز الفني

لأول مرة بعد أزمته مع الزمالك.. محمود كهربا يعود إلى مصر اعرف السبب

جدل حول الوقت بدل الضائع .. الزمالك يرفض هدية حكم مباراة إف سي مصر

مش مسئوليتنا.. "المالية" ترد على تأخر زيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور

قبل مواجهة الأهلي.. الزمالك يخسر أول نقطتين بـ التعادل 1-1 أمام إف سي مصر ..فيديو

الإفتاء توضح حكم امتناع المرأة عن معاشرة زوجها في هذه الحالات.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الم الاسنان بالاعشاب.. 15 طريقة فعالة ونصائح للحصول على أفضل النتائج

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

قبلة على الخد وضحكة.. ياسمين عبد العزيز فى فيديو طريف مع كلبها ..شاهد