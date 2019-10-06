مدرب نادي مصر: لم أسعَ لإضاعة الوقت أمام الزمالك

أكد عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق إف سي مصر، أنه ليس من نوعية المدربين الذين يهدرون الوقت.



وقال عبد الناصر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لست من نوعية المدربين الذين يهدرون الوقت خلال اللقاء، ولو حدث ذلك سيعوضه الحكم بالوقت الإضافي".



وأكمل: "الحارس وليد توفيق تعرض لشد في العضلة وتحامل وقلت له لا تقع وغادر أرض الملعب مصابا، كذلك تعرض توبة لشد عضلي في السمانتين".

