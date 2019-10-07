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محافظات

90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:28 ص
احتفالات محافظة الفيوم
احتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
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الفيوم - نبيل أبو السعود
ينشر موقع "صدى البلد" 90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم، بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة التاريخية التي تحطمت فيها أسطورة الجيش الإسرائيلي وخط بارليف الحصين وتم عبور قناة السويس بفضل قوة وإصرار وإيمان قواتنا المسلحة المصرية وجنودها البواسل.

شهد فعاليات الحفل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، واللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم والمحاسبة ليلى طه مقررة المجلس القومى للمرأة بالفيوم ورجال الدين الاسلامى والمسيحى وحشد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب ومواطنى الفيوم.

ثم قام محافظ الفيوم يرافقه المستشار العسكري ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور علي قبر الجندي المجهول بالنصب التذكاري بميدان قارون وقراءة الفاتحة علي أرواح شهدائنا الأبرار، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني، وسلام الشهيد.

وعمت المحافظة أجواء من البهجة والفرحة الغامرة بالاحتفال بانتصار أكتوبر الذي يُعد من الأعياد المجيدة التي شهدت بطولات رائعة لجنودنا البواسل دفاعًا عن الكرامة واستعادة أراضي الوطن في معركة تاريخية يشهد لها العالم.

كما شهد محافظ الفيوم ومرافقوه مشاركة فرق من الشباب والرياضة والتربية والتعليم وقصر ثقافة الفيوم.

وأشاد المحافظ بدور قواتنا المسلحة في تحرير كامل الأراضي المصرية والدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين، مؤكدًا ضرورة تحقيق التعاون المشترك بين فئات المجتمع المختلفة لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، ووقوف كل طوائف المجتمع جنبًا إلى جنب لتحقيق التنمية المنشودة لمصرنا الحبيبة.
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
90 صورة لاحتفالات محافظة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر
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