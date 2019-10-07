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حوادث

حبس شخصين لاتهامهما باختطاف مواطنًا بسبب خلافات مالية بـ الوايلي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:17 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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رامى المهدى - محمد العيسوى
قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهما لاتهامهم باختطاف مواطن بـالوايلى

البداية عندما، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الوايلي يفيد تلقيهم بلاغًا من ربة منزل قررت ورود اتصال هاتفي من عامل وأبلغها بقيامه باختطاف واحتجاز زوجها وطلب منها مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه، واتفق معها علي التقابل بنفق الزعفران دائرة القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عامل اخر وقرر بقيامه والأخير بعمل توكيلات للمجني عليه إلا أنه قام بإنشاء مصنع ملابس بمنطقة شبرا الخيمة / قليوبية واستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية باسمهما مما أدى الي فرض ضرائب بمبالغ مالية كبيرة عليهما تم بإرشاد المتهم ضبط المتهم الثاني بمكان احتجاز المجنى عليه بمنطقة الزعفران دائرة القسم .
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