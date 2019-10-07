قلب تونس: لدينا وثائق عن جرائم انتخابية خطيرة وسنلجأ للقضاء

أكد حزب قلب تونس الذي يتزعمه نبيل القروي، أمس الأحد، أنه تحصل على تسجيلات ووثائق تكشف تجاوزات ومحاولات تزوير للانتخابات وجرائم خطيرة.



وتعهد حزب قلب تونس، الذي حلّ في المركز الثاني بحوالي 33 مقعدًا، حسب نتائج تقديرية نشرت يوم الأحد- بأنه سيقدم هذه التجاوزات للقضاء وللهيئة العليا المستقلة للانتخابات.



وقال الحزب إن عمليّات سبر الآراء المذكورة تحتمل هامشا للخطأ، والحال أن ترتيب بين حزبي قلب تونس والنهضة متقارب جدا، إضافة إلى أن المعدّل الوطني لا يعكس بدقة عدد المقاعد المحرزة فعليا بعد احتساب أكبر البواقي في الانتخابات التشريعية.



من جهته، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، إنه "تم تسجيل بعض محاولات التأثير على الناخبين بالنسبة للانتخابات التشريعية في بعض مراكز الاقتراع".



ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 10 أكتوبر 2019، على أن تعلن النتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل.



ودعي أكثر من 7 ملايين ناخب لاختيار 217 نائبا في البرلمان التونسي المقبل. وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 41.3%.



وتنافس في هذه الانتخابات نحو 15 ألف مرشح ضمن قوائم أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عدة.



ويوجد زعيم حزب "قلب تونس" نبيل القروي حاليا في السجن على ذمة قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي، إذ رفضت السلطات التونسية مرارا إطلاق سراحه بشكل مؤقت.

