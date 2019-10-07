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توك شو

أخبار التوك شو.. تعليق نارى من أحمد موسى على تعادل الزمالك.. شقيق السادات يكشف ما قام به الرئيس وقت حرب أكتوبر..عمرو أديب: الإخوان يهاجمون كل ثوابت المجتمع

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:38 ص
حمزة شعيب
نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:


الأهلي يقدم أداء ممتعا .. تعليق نارى لـ أحمد موسى على تعادل الزمالك مع إف سى مصر..فيديو
تحدث الإعلامي أحمد موسى حول تعادل الزمالك مع نادي إف سي مصر بهدف لكل منهما خلال منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مدرب الزمالك لا يقدم كرة، بعكس الأهلي الذي يقدم أداء ممتعا»، معلقا « ربنا مع جمهور الزمالك السنادي».

شاهد.. أحمد موسى وزوجته يحتفلان بـ تخرج ابنهما في الجامعة الألمانية
عرض الإعلامى أحمد موسى تقريرا يرصد حفلة تخرج نجله في الجامعة الألمانية، قائلًا "ألف مبروك لطلابنا فى الجامعة الألمانية".

وحرص الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، على الحضور برفقة زوجته، كما حرص على تهنئة جميع الطلاب.

شقيق السادات يكشف ما قام به الرئيس وقت حرب أكتوبر.. فيديو
أكد اللواء عفت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات وأحد أبطال سلاح المدفعية أن انتصار 6 أكتوبر 1973 كان بمثابة يوم عز وفخر لمصر مؤكدا انه ببداية الحرب في تمام الساعة الثانية و5 دقائق قامت اقوات الجوية بتأدية دورها الكبير في الحرب واستشهد بها 5 من أبطال القوات المسلحة كان من بينهم عاطف السادات شقيق الرئيس الراحل محمد انور السادات.

سمير فرج يروي لحظة تلقي السادات خبر استشهاد شقيقه بالحرب
قال اللواء سمير فرج، إن غرفة العمليات في القوات المسلحة كانت ممتلئة بقيادات الجيش أثناء الحرب إلى جانب الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكانت نتائج الحرب مبشرة للغاية بانتصار الجيش المصري في تلك الملحمة التاريخية.

وثائق أمريكية سرية تكشف طلب إسرائيل الدعم السريع في ثالث أيام حرب أكتوبر
بثت قناة "إكسترا نيوز"، وثيقة أمريكية سرية عن بطولات الجيش المصري في حرب السادس أكتوبر 1973، حيث تحمل الوثيقة الرابعة عنوان "عملية عشب النيكل".

وأشارت الوثيقة الرابعة، إلى أن السفير الإسرائيلي لدى أمريكا طلب الدعم السريع،ِ أثناء لقائه في واشنطن بوزير الخارجية الأمريكية في صباح التاسع من أكتوبر.

ناقص يشككونا في إسلامنا.. عمرو أديب: الإخوان يهاجمون كل ثوابت المجتمع
قال الإعلامي "عمرو أديب"، إن الجيش المصري الذي انتصر في حرب السادس من أكتوبر لعام 1973، يحاول الاخوان اليوم تلوث سمعته وتشويه ذلك الانتصار، مؤكدا "دول ناقص يشككونا في إسلامنا".
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