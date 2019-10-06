Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رانيا عيسى: أقدم برنامجا هادفا لخدمة المجتمع على فيسبوك

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:56 م
الدكتورة رانيا عيسي
الدكتورة رانيا عيسي
Advertisements
صدى البلد
أكدت الدكتورة رانيا عيسى أن فيسبوك له مكانةً كبيرةً في حياةِ المستخدم في محاولة لتقديم كل ما هو مختلف؛ لجذب أكبر عدد من المشاهدين من محتوى جاذب للانتباه على جميع الأصعدة.

وأضافت أنها تسعى من خلاله تقديم حلقات علي القناة الخاصة بي؛ لتوعية الناس وتقديم النصائح الطبية للمشاهدين من خلال عملي كصيدلانية فضلا عن بعض الجوانب الاجتماعية ونصائح للزوجة والزوجة والأبناء بشكل اجتماعي .

وقالت أسعى من خلال البرنامج التوعية الثقافية لانها لا تقل أهمية عن برامج التنمية المادية والتي تلعب دورا كبيرا في توجيه المجتمع وحمايته من مظاهر الانحراف وخلق وعي اجتماعي مبني على التعاون والشراكة بين أفراد المجتمع وتحسيسهم بمسؤولياتهم تجاه الدولة والمجتمع وتحويلهم من الموقف المتفرج واللامبالاة إلى موقف الشراكة والتفاعل والمسؤولية أمام التحديات التي تواجه الوطن والمجتمع و برامج التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ينشدها المجتمع والدولة.

ومن خلال البرنامج أبرز أهمية عملية التقويم باعتباره ملازمة لبرامج العمل الاجتماعى والتى تهدف إلى إحداث التغييرات التي من شأنها تنمى وتطور العلاقات الاجتماعية حتى نستطيع أن صل إلى الحد الأقصى من توظيف الإمكانيات المادية والبشرية ، وهذا يقودنا إلى عملية التقويم من حيث منهجيتها واستخداماتها العملية فى مجال العلوم الاجتماعية والتميز بينها وبين اى صور اخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

قبلة على الخد وضحكة.. ياسمين عبد العزيز فى فيديو طريف مع كلبها ..شاهد

ميتشو يتلقى مكالمة بعد هدف نادي مصر في شباك الزمالك ..فيديو

مطاردة هوليوودية بين سعوديين بسلاح رشاش على طريق سريع.. فيديو

المدرب المصري يكسب الأجنبي.. مختار مختار يثبت فشل ميتشو داخل نادي الزمالك

أسعار الدولار والعملات الأجنبية بختام اليوم 6 أكتوبر

بعد تعادل الزمالك ونادي مصر.. ماذا فعل كهربا عبر تويتر؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الم الاسنان بالاعشاب.. 15 طريقة فعالة ونصائح للحصول على أفضل النتائج

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

قبلة على الخد وضحكة.. ياسمين عبد العزيز فى فيديو طريف مع كلبها ..شاهد