رانيا عيسى: أقدم برنامجا هادفا لخدمة المجتمع على فيسبوك

أكدت الدكتورة رانيا عيسى أن فيسبوك له مكانةً كبيرةً في حياةِ المستخدم في محاولة لتقديم كل ما هو مختلف؛ لجذب أكبر عدد من المشاهدين من محتوى جاذب للانتباه على جميع الأصعدة.



وأضافت أنها تسعى من خلاله تقديم حلقات علي القناة الخاصة بي؛ لتوعية الناس وتقديم النصائح الطبية للمشاهدين من خلال عملي كصيدلانية فضلا عن بعض الجوانب الاجتماعية ونصائح للزوجة والزوجة والأبناء بشكل اجتماعي .



وقالت أسعى من خلال البرنامج التوعية الثقافية لانها لا تقل أهمية عن برامج التنمية المادية والتي تلعب دورا كبيرا في توجيه المجتمع وحمايته من مظاهر الانحراف وخلق وعي اجتماعي مبني على التعاون والشراكة بين أفراد المجتمع وتحسيسهم بمسؤولياتهم تجاه الدولة والمجتمع وتحويلهم من الموقف المتفرج واللامبالاة إلى موقف الشراكة والتفاعل والمسؤولية أمام التحديات التي تواجه الوطن والمجتمع و برامج التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ينشدها المجتمع والدولة.



ومن خلال البرنامج أبرز أهمية عملية التقويم باعتباره ملازمة لبرامج العمل الاجتماعى والتى تهدف إلى إحداث التغييرات التي من شأنها تنمى وتطور العلاقات الاجتماعية حتى نستطيع أن صل إلى الحد الأقصى من توظيف الإمكانيات المادية والبشرية ، وهذا يقودنا إلى عملية التقويم من حيث منهجيتها واستخداماتها العملية فى مجال العلوم الاجتماعية والتميز بينها وبين اى صور اخرى.