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رياضة

جدول ترتيب الدوري الإسباني .. صراع ناري بين ريال مدريد وبرشلونة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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إسماعيل محمود
انتهت منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني ، وأقيمت اليوم الأحد 5 مباريات ، كانت أهمها مباراة فريقي برشلونة وإشبيلية ، التي انتهت بفوز كاسح للفريق الكاتلوني برباعية نظيفة.

ويعرض صدى البلد ، جدول ترتيب الدوري الإسباني ، بعد نهاية الجولة الثامنة.

المركز الأول: ريال مدريد برصيد 18 نقطة

المركز الثاني : برشلونة برصيد 16 نقطة

المركز الثالث : أتليتكو مدريد برصيد 15 نقطة

المركز الرابع : جرناطة برصيد 14 نقطة
جدول ترتيب الدوري الإسباني جدول ترتيب الدوري الإسباني
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