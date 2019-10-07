جدول ترتيب الدوري الإسباني .. صراع ناري بين ريال مدريد وبرشلونة

انتهت منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني ، وأقيمت اليوم الأحد 5 مباريات ، كانت أهمها مباراة فريقي برشلونة وإشبيلية ، التي انتهت بفوز كاسح للفريق الكاتلوني برباعية نظيفة.
ويعرض صدى البلد ، جدول ترتيب الدوري الإسباني ، بعد نهاية الجولة الثامنة.
المركز الأول: ريال مدريد برصيد 18 نقطة
المركز الثاني : برشلونة برصيد 16 نقطة
المركز الثالث : أتليتكو مدريد برصيد 15 نقطة
المركز الرابع : جرناطة برصيد 14 نقطة
ويعرض صدى البلد ، جدول ترتيب الدوري الإسباني ، بعد نهاية الجولة الثامنة.
المركز الأول: ريال مدريد برصيد 18 نقطة
المركز الثاني : برشلونة برصيد 16 نقطة
المركز الثالث : أتليتكو مدريد برصيد 15 نقطة
المركز الرابع : جرناطة برصيد 14 نقطة