جدول ترتيب الدوري الإسباني .. صراع ناري بين ريال مدريد وبرشلونة

انتهت منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني ، وأقيمت اليوم الأحد 5 مباريات ، كانت أهمها مباراة فريقي برشلونة وإشبيلية ، التي انتهت بفوز كاسح للفريق الكاتلوني برباعية نظيفة.



ويعرض صدى البلد ، جدول ترتيب الدوري الإسباني ، بعد نهاية الجولة الثامنة.



المركز الأول: ريال مدريد برصيد 18 نقطة



المركز الثاني : برشلونة برصيد 16 نقطة



المركز الثالث : أتليتكو مدريد برصيد 15 نقطة



المركز الرابع : جرناطة برصيد 14 نقطة