7 لاعبين لأول مرة مع بعض .. حازم إمام يكشف سر تعادل الزمالك أمام إف سي مصر .. فيديو

علق حازم إمام نجم الزمالك السابق ، علي تعادل القلعة البيضاء مع إف سي مصر الصاعد بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام فى ختام الجولة الثالثة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .



وقال إمام ، عبر قناة أون سبورت ، إن الزمالك لا يزال الطريق طويلا أمامه ولا يستمع للأشخاص الذين يتحدثون أن الدوري ضاع منه أو فقده .



وشدد إمام ، على أن لابد من الزمالك أن يتعلم عما حدث اليوم في التشكيل ووضع 7 لاعبين لآول مرة مع بعض دون حدوث أي تجانس بينهم .



وتابع ، أن ثبات التشكيل الأهم فى تلك فترة الزمالك حتي لو هناك لاعب لم يؤد بالشكل المطلوب دعه يستمر لفترة لحين يصل لتجانس مع اللاعبين .