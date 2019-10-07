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رياضة

7 لاعبين لأول مرة مع بعض .. حازم إمام يكشف سر تعادل الزمالك أمام إف سي مصر .. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:22 ص
حازم إمام
حازم إمام
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حسن العمدة
علق حازم إمام نجم الزمالك السابق ، علي تعادل القلعة البيضاء مع إف سي مصر الصاعد بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام فى ختام الجولة الثالثة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وقال إمام ، عبر قناة أون سبورت ، إن الزمالك لا يزال الطريق طويلا أمامه ولا يستمع للأشخاص الذين يتحدثون أن الدوري ضاع منه أو فقده .

وشدد إمام ، على أن لابد من الزمالك أن يتعلم عما حدث اليوم في التشكيل ووضع 7 لاعبين لآول مرة مع بعض دون حدوث أي تجانس بينهم .

وتابع ، أن ثبات التشكيل الأهم فى تلك فترة الزمالك حتي لو هناك لاعب لم يؤد بالشكل المطلوب دعه يستمر لفترة لحين يصل لتجانس مع اللاعبين .
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