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ثقافة

45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:50 ص
القسم التعليمي بالمتحف
القسم التعليمي بالمتحف المصري
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علاء المنياوي
نظم القسم التعليمي في المتحف المصري بالتحرير جولات إرشادية تحت عنوان "الجيش في الحضارة المصرية القديمة"، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وقالت سيدة صفوت رئيسة القسم التعليمي في المتحف، إن الجولات شارك فيها 60 طفلا من المراحل الابتدائية والاعدادية، وتضمنت التركيز على دور الجيش في الحفاظ على وحدة البلاد من خلال القطع الأثرية المعروضة بالمتحف المصري.

وتابعت سيدة صفوت: كما حرصنا على أن يتعرف الأطفال والتلاميذ على دور الملوك في تكوين فرق الجيش،والاوسمة والنياشين وملابس الجيش والاسلحة المختلفة في مصر القديمة.

وقالت سيدة صفوت: كشفنا للأطفال في جولاتنا أن اول محاولة توحيد ناجحة وصلت الينا من الملك نعرمر الذى اتى من الصعيد وقام بتوحيد الشمال معه،واسس عاصمة لمتابعة اوضاع الشمال واسس اول جيش في عصر الاسرة الاولى،وبعد انتهاء الدولة القديمة حدث عصر الانتقال الاول وساءت فيه الاوضاع،وحدثت كذلك انقسامات انتهت بالتوحيد على يد الملك منتوحتب نب حبت رع.

وأضافت سيدة صفوت: "وبعد الدولة الوسطى حدثت اضطرابات جديدة كانت بيئة مناسبة لدخول المحتل بالاضافة الى الانقسام الداخلي، حيث كان يحكم اسرة 14 و 15 في الشمال يوازيها اسرة 16 و 17 في الجنوب،وبالرغم من محاولات ملوك الاسرتين 16 و 17 للتوحيد وطرد الهكسوس،الا ان ذلك لم يتم الا على يد الملك أحمس".
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
45 صورة ترصد رحلة 60 طفلا للبحث عن تاريخ الجيش في المتحف المصري بالتحرير
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