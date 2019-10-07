محاكمة متهم بـ خلية الزيتون الإرهابية اليوم

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الإرهابية ".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية وليد رشاد.



يواجة المتهم تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

