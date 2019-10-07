تركي آل الشيخ يزف بشرى سارة بعد تعادل ألميريا مع ديبورتيفو

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن جائزة الـ 3 ملايين جنيه مصري، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك".



ونشر آل الشيخ، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للثلاثة الفائزين بجائزة المليون جنيه، معلقًا عليها: "أحد الفائزين معنا بمليون جنيه ألف مبروك واصل معنا".



يذكر أن المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.



ونشر المستشار سؤالا من قبل هو: "توقع نتيجة مباراة الميريا ديبورتيفو لاكورونيا القادمة 6 أكتوبر 2019 الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب".



جدير بالذكر أن النتيجة فريق ألميريا يملك 18 نقطة، فى المركز الثانى، بينما ،تصدر فريق قادش برصيد 22 نقطة ، بجدول ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية.





