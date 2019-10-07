تعرف على سبب اندهاش حازم إمام من ميتشو.. فيديو

علق حازم إمام نجم الزمالك السابق، على أداء ميتشو مع الفريق منذ توليه قيادة الزمالك.



وتعجب حازم إمام، عبر قناة "أون سبورت"، أنه عندما تولى "ميتشو" قيادة الزمالك، وخاصة مباريات الكأس التي خاضها، كان الصربي قام بتثبيت التشكيل وظهر الزمالك بشكل جيد وقوي للغاية ما عدا مباراة بيراميدز الأخيرة شارك عبدالشافي بدلا من عبد الله جمعة فقط.



واختتم حازم إمام، أنه مندهش من انطلاقة القوية التي قادها ميتشو مع الزمالك وبدء حاليا فى التراجع وخاصة فى 3 مباريات الدوري المصري .