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عمرو أديب يقدم اقتراحا يريح الجميع بعد تعادل الزمالك مع إف سي مصر.. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:02 ص
صدى البلد
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محمود محسن
علق الإعلامي عمرو أديب على تعادل نادي الزمالك مع نادي اف سي مصر في الأسبوع الثالث من الدوري.

وأكد أديب أنه لديه اقتراح هيريح مصر وهو أن النادي الأهلي يخلي درع الدوري عنده ونخلص الدوري النهارده.

وأضاف مقدم برنامج الحكاية عبر فضائية mbc مصر أنه مش طبيعي ان الزمالك ياخد المركز الثاني ببطولة الدوري لكن النتائج اللى بيعملها الأهلي غير طبيعية معلقا مش نافع معاه جامايكا.

وتابع مقدم برنامج الحكاية أن الأهلي في السما وحالة الزمالك بلا والأهلى بيكسب بنتائج كبيرة فبدل الأعصاب ما تتحرق احصلوا على الدوري.

وأشار مقدم برنامج الحكاية انهاردة اتعادلنا مع فريق مش قادر افتكر اسمه ولو سمحتم خدوا الدوري.
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