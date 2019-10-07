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رياضة

فاروق جعفر: الاستقرار سيعود للزمالك بعد التعادل مع نادي مصر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:39 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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عمرو ابوبكر
قال فاروق جعفر نجم الزمالك السابق إن الاستقرار سيعود للنادي الأبيض مرة أخرى بعد التعادل مع نادي مصر.

وأضاف فاروق جعفر، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "اللي مش قد فانلة الزمالك لازم يتعاقب من إدارة النادي مش المدير الفني".

وتابع فاروق جعفر: "اللعيبة مش قادرة تلعب بشكل كويس، وجهة نظري ان المباراة دي درس للاعبين، وأتوقع تغيير أداء اللاعبين للأفضل وأن يكون هناك استقرار أكبر داخل النادي بعد هذا التعادل".
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