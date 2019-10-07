مدارس القاهرة تخصص الحصة الأولى للحديث عن انتصارات أكتوبر وتضحيات الشهداء.. اليوم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المدارس توصي بترسيخ روح أكتوبر 1973 في وجدان طلابنا، للعبور بمصر نحو تحقيق النصر والتقدم والازدهار في كل المجالات.





وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المديرية ستشارك في احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ببانوراما السادس من أكتوبر حتى يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2019، وذلك بالأنشطة المختلفة من حفل غنائي للإدارات، ومعرض ذاكرة أكتوبر للمكتبات، والوسائل التعليمية، والمجال الصناعي والصحافة المدرسية، والبحث العلمي.





وقال محمد عطية: "كما تنظم المديرية ندوات روح أكتوبر بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري والمستشار العسكري لمحافظة القاهرة"، مؤكدًا استمرار زيارات الطلبة للمناطق الشرطية والعسكرية، إلى جانب تخصيص الحصة الأولى اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2019، في جميع المدارس بجميع المراحل عن انتصارات أكتوبر المجيدة وتضحيات الشهداء.





وأضاف محمد عطية: "منذ بداية أكتوبر، تتحدث الإذاعات المدرسة اليومية في جميع مدارس القاهرة عن رائحة النصر العظيم التي تفوح من أبطالنا المقاتلين الذين حرروا سيناء من العدو الصهيوني"، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيستمر تفعيله في الإذاعات المدرسية طوال شهر النصر، وأوضح أنه لابد من نشر الحقائق حول حرب أكتوبر المجيدة.





أما عن مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، فقد أعلنت أنه سيتم تعميم محاضرة عن (دور القوات المسلحة وفضل الشهيد ) بجميع مدارس محافظة الجيزة، وستستمر ورش العمل والمعارض الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة حتى الخميس المقبل الموافق 10 أكتوبر 2019.





وقالت مديرية تعليم الجيزة في بيان رسمي لها ، إنها ستختتم فعاليات الاحتفال بانتصارات أكتوبر بحفل ختامي تقدمه مديرية التربية والتعليم بالجيزة شاملا تكريم قيادات المديرية وكل من شارك في هذا العمل العظيم.





كما قررت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الأنشطة الطلابية داخل المدارس للاحتفال بانتصارات أكتوبر وتعريف أبنائنا بالبطولات المصرية.





وقالت الوحدة إن هذا القرار يتم تطبيقه بداية من اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2019 وحتى الخميس الموافق 10 أكتوبر 2019.



