بسبب مدينة المخدرات والليالي الحمراء.. هولندا تقرر تغيير اسمها

قررت الحكومة الهولندية، التخلي عن استخدام كلمة "هولندا" للإشارة عن اسم بلادها، وسيتم الاكتفاء باستخدام اسم "Netherlands- نزرلاندس" كمسمى رسمي للبلاد، لكن ما القصة؟



قالت مجلة فوربس الأمريكية في تقرير لها إن القرار الهولندي جاء لينهي عقودا من الارتباط بين الاسمين، وتم الاتفاق عليه من قبل مجموعة من أصحاب المصلحة، الحكومة المركزية، ومجلس السياحة، ورواد الأعمال.



علامة تجارية موحدة نحو مرحلة عالمية جديدة

يرغب الذين يقفون وراء هذا التغيير في المرتبة الأولى في إعادة تصنيف أو تسمية العلامة التجارية للبلاد على المسرح الدولي، وبينما يمكن القول أن اسم "هولندا-Holland" أكثر شيوعا، فإن وزراء الحكومة الهولندية يحرصون بشكل أساسي على فصل الصورة الذهنية لمدينة أمستردام، العاصمة ذات الليالي الحمراء وتعاطي المخدرات.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن هولندا بحاجة إلى صورة وطنية موحدة وأكثر تناسقا، "نريد أن نقدم هولندا كدولة منفتحة ومبتكرة وشاملة. لقد قمنا بتحديث نهجنا".



وعلى الرغم من أن العلم الهولندي يتألف من الأحمر والأبيض والأزرق، إلا أن اللون البرتقالي هو الذي يعبر عن الصورة الذهنية بشأن هولندا ويشير إليها، وذكرت وسائل إعلام هولندية أن اللون البرتقالي سيبقى اللون الرسمي للبلاد، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان سيتم بشعار زهرة التوليب.



ومن بين الاستخدامات الاولى للاسم الموحد سيكون تعميم المسمى في مسابقة الأغنية الأوروبية 2020، والتي تستضيفها مدينة روتردام الهولندية، وكذلك جميه المواد المرتبطة بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.



لماذا عملية إعادة التسمية مكلفة؟

من المرجح أن يكون فريق كرة القدم ومجلس السياحة في البلاد، الأكثر تضررا من عملية توحيد الاسم، الكثير من المشجعين الرياضيين حول العالم يعرفون المنتخب الهولندي ولا يستخدمون لفظة "Netherlands" فضلا عن القميص البرتقالي الشهير، الذي يرتبط بذكريات الأداء الهولندي المذهل في حقبتي السبعينات والثمانينات.



ويواجه قطاع السياحة مهمة من المتوقع أن تكون طويلة المدى، والتي تبدأ من موقع مجلس السياحة "Holland.com".



ما يزيد الأمر تعقيدا، أن أعداد السائحين في أمستردام وصلت إلى أرقام غير مستقرة.



أصل كلمة Holland

على الساحل الغربي للبلاد توجد مقاطعتين، هولندا الشمالية، وهولندا الجنوبية، وهما مقاطتعين من بين 12 مقاطعة في البلاد. وخلال معظم أوقات حقبة العصور الوسطى، كانت هولندا كيانا سياسيا موحدا، واستمرت باعتبارها المنطقة المهيمنة على الجمهورية الهولندية، واستخدمت كلمة هولندا كناية عن البلاد بأسرها، حيث كانت هولندا اقتصاديًا وسياسيًا المقاطعة الأكثر أهمية في المنطقة، وذلك قبل مسمى "Netherlands" الذي يعني الأراضي المنخفضة، والذي ظهر بعد هزيمة نابليون في معركة واترلو عام 1815.

