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رياضة

فاروق جعفر: ميتشو اهتم بمباراة الأهلي .. وتجاهل نادي مصر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:32 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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عمرو ابوبكر
قال فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، إن ميتشو اهتم بمباراة الأهلي أكثر من نادي مصر.

وأضاف فاروق جعفر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك يلعب بتشكيل ثابت بقاله 3 مباريات، هناك فارق بين مدرب يفكر في كل مباراة لمفردها ومدرب ينظر للقاء الأهلي".

وأكمل فاروق جعفر: "كان الاهتمام بمباراة الأهلي أكثر من لقاء اليوم، وكان يقدر على حسم المباراة من البداية، لكنه أهدر العديد من الأهداف".

وأتم فاروق جعفر: "نادي مصر من الممكن أن يرهق أي فريق داخل الملعب، أحييه على عودتهم في المباراة".
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