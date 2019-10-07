كلوب يطالب بوضع قانون لحماية الموهوبين بسبب محمد صلاح

دافع يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم الريدز بسبب تدخل تعرض له أثناء مباراة بالدوري الإنجليزي.



وأكد يورجن كلوب، خلال تصريحات أدلى بها أنه ينبغي على صناع قوانين كرة القدم بوضع قواعد لحماية اللاعبين أصحاب المواهب، مثل موقف محمد صلاح في مباراة ليفسر سيتي .



وقال يورجن كلوب: "هذه النوعية من التدخلات لا أريد أن أتحدث عن اللاعب مجددًا يجب أن تكون بطاقة حمراء مباشرة، هي لعبة خطيرة للغاية".



وتابع يورجن كلوب: "هناك تدخلات أخطر كثيرًا، من الممكن أن يحدث ذلك، لكن هل ترى تدخلات أخطر من هذه؟ إنها نادرة للغاية."



وتعرض محمد صلاح لإصابة قوية قبل نهاية المباراة بدقائق، وخرج متأثرًا بإصابته، وأنهى المباراة بأداء مميز.

