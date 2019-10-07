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رياضة

الزمالك يستغل ثغرة لدعم موقفه في أزمة جينيراسيون فوت أمام الكاف

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:40 ص
الزمالك - صورة أرشيفية
الزمالك - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
بات لقاء الإياب بين الزمالك وجينراسيون السنغالي فى دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا، حديث الأوساط الرياضية المحلية والإفريقية وتداولتها وسائل الإعلام العالمية وصار هناك حالة من الترقب بعدما تم تأجيل حسم القرار النهائي إلى يوم 8 أكتوبر الجاري.

وكشف "موقع سبورت 360" أن مسؤولي نادي الزمالك يحاولون استغلال موقف الأمن المصري الذي رفض إقامة مباريات جماهيرية لـ الأهلي والزمالك على ملعب "بتروسبورت" بالقاهرة لدعم موقفه أمام الفريق السنغالي أمام الكاف.

وحسب ما أكده الموقع أن الزمالك يركز على موقف الأمن في تدعيم موقفه أمام الكاف الذي من المنتظر أن يصدر قراره النهائي في تحديد الفائز في المباراة قبل خوض منافسات دوري المجموعات من دوري الأبطال.

ورغم رفض الجانب السنغالي التوجه إلى ملعب برج العرب ومن قبلها حضور الاجتماع الفني إلا أنه يعول على نص اللائحة داخل الكاف التي تتضمن تغيير الملعب قبل المباراة بـ 10 أيام إلى جانب أن موافقة الطرفين على التأجيل ونقل المباراة مشروطة.

ويطالب الجانب السنغالي بعدم الاعتداد بالخطاب الصادر من أحد موظفي الكاف الى الناديين واعتباره قرارا خاطئا وفرديا وإلغاء ما ترتب عليه الخطاب من الاجتماع الفني وحضور الحكام والمراقب إلى ملعب برج العرب.
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