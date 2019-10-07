Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

مالمو للسينما العربية.. إقبال على عروض الأفلام المصرية.. وليلة أفريقية برعاية مهرجان الأقصر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:00 ص
مهرجان مالمو للسينما
مهرجان مالمو للسينما العربية
Advertisements
مالمو - محمد نبيـل
عرض 3 أفلام من مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بحضور صناعهم
إقامة احتفال خاص بعنوان "ليلة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية".. مالمو يحتفل بالمهرجان المصري

في استمرار لأنشطة مهرجان مالمو التاسع للسينما العربية، شهد اليوم الثالث للمهرجان (الأحد 6 أكتوبر) العديد من الأنشطة الموجهة لجمهور مدينة مالمو ولصناع السينما العرب والاسكندنافيين من ضيوف المهرجان وحضوره.

وتواصلت جلسات تقديم المشروعات المشاركة في سوق منتدى مالمو والمتنافسة على جوائزه القيمة، فشهد أمس تقديم فئتين من المشروعات هما الفيلم القصير في مرحلة التطوير ويتنافس على جوائزها خمسة مشروعات، والفيلم الوثائقي الطويل في مرحلة ما بعد الإنتاج ويتنافس عليه أربعة مشروعات.

أما في سينما بانورا فقد شهد أمس عشرة عروض رفعت كلها لافتة "كامل العدد"، بحضور امتزج فيه عرب السويد بضيوف المهرجان بالجمهور الاسكندنافي الذي جاء ليتعرف على الأفضل والأحدث في السينما العربية.

بدأ أمس بعرض الفيلم السويدي "شفق قطبي" من برنامج العروض الخاصة، تبعته مناقشة مع المخرج ابراهيم مهنا أدارتها الصحفية رانيا الزاهد، تلاه عرض المجموعة الثانية من مسابقة الأفلام القصيرة بحضور صناعها، وناقشها معهم مبرمج الأفلام القصيرة بالمهرجان الناقد محمد عاطف.

من مسابقة الأفلام الروائية الطويلة عُرض ثلاثة أفلام بحضور صناعهم، بدأت بالفيلم اللبناني "صباح الخير" وتلته مناقشة مع المخرج بهيج حجيج والمنتج سام لحود أدارتها الناقدة مروة أبو عيش، ثم شاهد الجمهور الفيلم المغربي "طفح الكيل" ثم ناقشه مع المخرج محسن البصري والمنتجة لمياء الشرايبي، تلاه الفيلم المصري "ليل/ خارجي" وتلته مناقشة مع بطلي الفيلم منى هلا وشريف الدسوقي أدارها مبرمج الأفلام الطويلة بالمهرجان الناقد أحمد شوقي

في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة أقيم عرض ثلاثة أفلام هي الفيلم الفلسطيني الأردني "أرواح صغيرة" بحضور المخرجة دينا نصر، الفيلم المصري "الكيلو 64" الذي ناقشه الناقد محمد نبيل مع المخرج أمير الشناوي، وأخيرًا الفيلم السوداني "أوفسايد الخرطوم" الذي أدار الناقد العراقي عرفان رشيد المناقشة مع مخرجته مروى زين.

وفي قاعة بانوراما الكبرى أقيم احتفال خاص بعنوان "ليلة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية" احتفى فيها مهرجان مالمو بالمهرجان المصري الذي قطع خطوات واسعة صار بها أحد أهم المهرجانات المتخصصة في السينما الأفريقية. تحدث مؤسس ورئيس مهرجان مالمو المخرج محمد قبلاوي معربًا عن سعادته بالشراكة التي تجمع المهرجانين الرائدين في مجالهما، وقام بالترحيب برئيس مهرجان الأقصر سيد فؤاد ومديرته عزة الحسيني ورئيس لجنته الاستشارية جابي خوري، الذين تحدثوا عن المهرجان والشراكة مع مالمو قبل عرض الفيلم الغاني "دفن كوجو" الذي فاز في مارس الماضي بقناع توت عنخ آمون الذهبي، كبرى جوائز مهرجان الأقصر

وأخيرًا، اختتمت أنشطة اليوم بحفل استقبال وموسيقى عربية سبقت عرض الليلة الثانية من برنامج "ليالي عربية" المخصص للاحتفاء بالأفلام الجماهيرية العربية، والذي عُرض فيه الفيلم التونسي "بورتو فارينا" للمخرج ابراهيم اللطيف بحضور بطل الفيلم محمد علي بن جمعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاركة مصرية كبيرة في مهرجان مالمو للسينما العربية

حضور قوي للأفلام المصرية في مهرجان مالمو للسينما العربية.. الضيف يشارك في المسابقة الرسمية.. ما تعلاش عن الحاجب يتنافس على الأفلام القصيرة.. وأمسية خاصة لـ يوم الدين

مالمو للسينما العربية.. افتتاح منتدى السوق في دورته الخامسة وعروض كاملة العدد

عرض "ليل خارجي" في مالمو للسينما العربية بحضور أبطاله

ترشيحاتنا

أمر يغفله الكثيرون هذا العصر يجعل الملائكة تنصب على بيتك خيمة من نور

نجم الأهلي السابق: فايلر أعاد أجايي .. وهذا سبب تفوق رمضان صبحي

يحول الجسم لماكينة حرق.. إليك أفضل أنواع الرجيم المجربة

مداخلة نارية لـ هاني شاكر.. هجوم عنيف على لاعبي الزمالك .. فيديو

سعر الدولار و الريال اليوم الاثنين 7-10-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

سجنت ابنها.. أم أمريكية تبلغ الشرطة عن نجلها لهذا السبب

Advertisements

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول بيضة مسلوقة يوميا على الريق؟

مرتضى وولاده السبب .. رئيس الزمالك يحرج طارق يحيى بسبب ميتشو .. فيديو

اخبار الفن .. ظهور نادر لـ صفاء أبو السعود وزوجها صالح كامل .. قمر تتمنى الموت .. واعتماد خورشيد فى العناية المركزة

ما فى حد كامل .. دومينيك تثير الجدل بإطلالة صادمة

قرارات حاسمة .. رئيس الزمالك يكشف عن مصير ميتشو .. وكواليس جلسته مع جنش

أمر يغفله الكثيرون هذا العصر يجعل الملائكة تنصب على بيتك خيمة من نور

مداخلة نارية لـ هاني شاكر.. هجوم عنيف على لاعبي الزمالك .. فيديو

نشرة الفن| إياد نصار يكشف لـ صدى البلد سر مشاركته في فيلم الممر .. والجمهور يطالب برفع فيلم الجوكر من السينمات

سعر الدولار و الريال اليوم الاثنين 7-10-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

ميتشو بـ100 فايلر .. أول تعليق لرئيس الزمالك بعد التعادل مع إف سي مصر

شاهد .. صدمة خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع إف سي مصر

مرعبة للمتزوجين.. ميزة جديدة في واتساب تسهل عملية الخيانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غير متوقعة.. أحلام تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

بقميص منقط... هايدي موسي بإطلالة ساحرة

ما فى حد كامل .. دومينيك تثير الجدل بإطلالة صادمة