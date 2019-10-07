مالمو للسينما العربية.. إقبال على عروض الأفلام المصرية.. وليلة أفريقية برعاية مهرجان الأقصر

عرض 3 أفلام من مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بحضور صناعهم

إقامة احتفال خاص بعنوان "ليلة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية".. مالمو يحتفل بالمهرجان المصري



في استمرار لأنشطة مهرجان مالمو التاسع للسينما العربية، شهد اليوم الثالث للمهرجان (الأحد 6 أكتوبر) العديد من الأنشطة الموجهة لجمهور مدينة مالمو ولصناع السينما العرب والاسكندنافيين من ضيوف المهرجان وحضوره.



وتواصلت جلسات تقديم المشروعات المشاركة في سوق منتدى مالمو والمتنافسة على جوائزه القيمة، فشهد أمس تقديم فئتين من المشروعات هما الفيلم القصير في مرحلة التطوير ويتنافس على جوائزها خمسة مشروعات، والفيلم الوثائقي الطويل في مرحلة ما بعد الإنتاج ويتنافس عليه أربعة مشروعات.



أما في سينما بانورا فقد شهد أمس عشرة عروض رفعت كلها لافتة "كامل العدد"، بحضور امتزج فيه عرب السويد بضيوف المهرجان بالجمهور الاسكندنافي الذي جاء ليتعرف على الأفضل والأحدث في السينما العربية.



بدأ أمس بعرض الفيلم السويدي "شفق قطبي" من برنامج العروض الخاصة، تبعته مناقشة مع المخرج ابراهيم مهنا أدارتها الصحفية رانيا الزاهد، تلاه عرض المجموعة الثانية من مسابقة الأفلام القصيرة بحضور صناعها، وناقشها معهم مبرمج الأفلام القصيرة بالمهرجان الناقد محمد عاطف.



من مسابقة الأفلام الروائية الطويلة عُرض ثلاثة أفلام بحضور صناعهم، بدأت بالفيلم اللبناني "صباح الخير" وتلته مناقشة مع المخرج بهيج حجيج والمنتج سام لحود أدارتها الناقدة مروة أبو عيش، ثم شاهد الجمهور الفيلم المغربي "طفح الكيل" ثم ناقشه مع المخرج محسن البصري والمنتجة لمياء الشرايبي، تلاه الفيلم المصري "ليل/ خارجي" وتلته مناقشة مع بطلي الفيلم منى هلا وشريف الدسوقي أدارها مبرمج الأفلام الطويلة بالمهرجان الناقد أحمد شوقي



في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة أقيم عرض ثلاثة أفلام هي الفيلم الفلسطيني الأردني "أرواح صغيرة" بحضور المخرجة دينا نصر، الفيلم المصري "الكيلو 64" الذي ناقشه الناقد محمد نبيل مع المخرج أمير الشناوي، وأخيرًا الفيلم السوداني "أوفسايد الخرطوم" الذي أدار الناقد العراقي عرفان رشيد المناقشة مع مخرجته مروى زين.



وفي قاعة بانوراما الكبرى أقيم احتفال خاص بعنوان "ليلة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية" احتفى فيها مهرجان مالمو بالمهرجان المصري الذي قطع خطوات واسعة صار بها أحد أهم المهرجانات المتخصصة في السينما الأفريقية. تحدث مؤسس ورئيس مهرجان مالمو المخرج محمد قبلاوي معربًا عن سعادته بالشراكة التي تجمع المهرجانين الرائدين في مجالهما، وقام بالترحيب برئيس مهرجان الأقصر سيد فؤاد ومديرته عزة الحسيني ورئيس لجنته الاستشارية جابي خوري، الذين تحدثوا عن المهرجان والشراكة مع مالمو قبل عرض الفيلم الغاني "دفن كوجو" الذي فاز في مارس الماضي بقناع توت عنخ آمون الذهبي، كبرى جوائز مهرجان الأقصر



وأخيرًا، اختتمت أنشطة اليوم بحفل استقبال وموسيقى عربية سبقت عرض الليلة الثانية من برنامج "ليالي عربية" المخصص للاحتفاء بالأفلام الجماهيرية العربية، والذي عُرض فيه الفيلم التونسي "بورتو فارينا" للمخرج ابراهيم اللطيف بحضور بطل الفيلم محمد علي بن جمعة.



