طارق يحيي يرفض الانضمام لجهاز ميتشو .. تعرف على السبب

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك الاستعانة بـ طارق يحيى، ليكون في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم والذي يترأسه الصربي ميتشو.



جاء ذلك لتصحيح المسار بعد العروض الضعيفة التي يقدمها الزمالك والتعادل مع إف سي مصر بهدف لكل فريق.



وأشار مصدر إلى أن طارق يحيى أكد للمقربين، رفضه العمل في جهاز الصربي ميتشو في حال عرض عليه مجلس إدارة الزمالك ذلك.



جدير بالذكر أن طارق يحيى تولى المهمة الفنية للزمالك خلفا لخالد جلال وقاد الفريق في لقاء واحد أمام ديكاداها الصومالي بدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

