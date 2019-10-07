صاحب قناع سبايدرمان: ليس من حق الحكم أن يتعامل معي بهذا الشكل.. فيديو

أكد كريم طارق، لاعب طلائع الجيش، أنه قرر الاحتفال بقناع سبايدر مان مثلما يفعل الجابوني أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي.



وقال كريم طارق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "قررت أن احتفل بقناع سبايدر مان عندما أسجل مثلما يفعل أوباميانج، وهذه أول مباراة أحضر فيها القناع معي".



وأكمل كريم طارق: "تعجبت من رد فعل الحكم، أعلم إنه من الممكن الحصول على إنذار ولا مشكلة في ذلك".



وأتم كريم طارق: "لكنني تفاجئت بأنه يأخذ القناع وبيقولي يلا على ملعبك وبيرميه برة، ليس من حقه أن يتعامل معي بهذا الشكل".

