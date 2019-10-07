شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.



فإذا كنت مولودا في يوم 7 اكتوبر فإن ذلك يعني أنك عاطفي وملهم وحساس. كما أن لديك حس جيد وتوجه كل طاقتك لتحقق النجاح، أنت أيضا قادر على التحكم والسيطرة على الآخرين.



نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد لشخصية هذا اليوم هى في عام ٢٠١٩ تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حاول أن تحافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.