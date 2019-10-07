أهالي قرية الوحيلية بسوهاج يستقبلون وفدا هولنديا على طريقتهم.. فيديو وصور

على أنغام الطبل البلدي استقبل أهالي قرية الوحيلية بمركز البلينة بسوهاج وفدا من الهولنديين وعددا من المصريين المقيمين بهولندا في اطار يوم التبادل الثقافي بين البلدين.



وكان من بين الوفد عدد من الأطباء المصريين والهولنديين وعدد من الطلاب الهولنديين الذين يدرسون الموسيقى بهولندا، الى جانب عددا من طلاب جامعة جنوب الوادي بقنا، وعددا من نواب مجلس الشعب الممثلين عن محافظة سوهاج، وعددا من القيادات الامنية بالمحافظة.



بدأت احتفالية يوم التبادل الثقافي بعزف السلام الوطني لمصر وهولندا، قام الطلاب الهولنديون بعدد من عزف الاغاني المصرية فيما قام كورال طلاب جامعة جنوب الوادي بالأداء لعدد من الاغاني وعزف الطلاب الهولنديون موسيقى الاغاني بينها أغاني سيد درويش وعمرو دياب.



وشارك الوفد الهولندي أهل قرية الوحيلية في الرقص على أنغام الاغاني الشعبية تعبيرا عن فرحتهم وسط حالة من السعادة بين الجميع، وقدم أطفال القرية للوفد الورود تعبيرا عن الترحيب بهم.



وتم تكريم الدكتور صلاح سعيد الطبيب المصري بهولندا والدكتور محمد مكاوي رئيس جمعية الصداقة المصرية بهولندا على منحه "نوط الملك بدرجة فارس"، وعدد آخر من المصريين بهولندا على ما قدموه، بجانب عرض فيلم قصير عن السياحة المصرية بهدف تشجيع الهولنديين على زيارة مصر.



ومن المقرر ان يزور الوفد صباح اليوم الاثنين عددا من مستشفيات مركز البلينا وجامعة جنوب الوادي بسوهاج.