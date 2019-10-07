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رياضة

نجم الأهلي السابق: فايلر لن يستمر طويلا في تدوير اللاعبين

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:49 ص
فايلر
فايلر
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حسن العمدة
يرى حمادة صدقي نجم الأهلي السابق أن رينيه فايلر المدير الفني الحالي للأهلي لن يستمر طويلا في عملية تدوير اللاعبين.

وقال حمادة صدقي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "فايلر صعب يفضل ماشي بنفس أسلوب التدوير".

وتابع حمادة صدقي، "هيجي عليه فترة وهيثبت التشكيل وهيكون التغيير في ظروف طارئة فقط، الهدف الأهم للأهلي هو الفوز بدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف حمادة صدقي "الأهلي أخد الدوري كتير، الاختبار الحقيقي للمدرب هو المنافسة على بطولة افريقيا".

واختتم حمادة صدقي تصريحاته "مباراة أسوان كان بها جدية واحترام للمنافس من جانب الجهاز الفني واللاعبين، ولذلك تغلبوا على درجة الحرارة العالية وسوء ارضية الملعب".
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