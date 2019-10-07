مصرع طفل غرقا في بحر سنهور بمركز الفيوم

لقى طفل مصرعه، غرقا ببحر سنهور بمركز الفيوم، خلال قيامه باللهو أمام منزله خلف مقابر قرية بنى صالح بمركز الفيوم.



تلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، بلاغا من مركز شرطة الفيوم بوجود طفل غريق ببحر سنهور - خلف مقابر قرية بني صالح بمركز الفيوم.



تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل المتوفى، ويدعى "سليم ص ص ع" (3 سنوات) ومقيم بني صالح دائرة المركز.



بسؤال والد الطفل المتوفي "صابر ص ع"، 37 سنة عامل، قرر أنه خلال قيام نجله باللهو على حافة البحر أمام المنزل انزلقت قدمه وسقط بداخله ولم يتهم أحدا أو يشتبه في الوفاة جنائيا.



وتم نقل جثة الطفل لمستشفى الفيوم العام وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 5951 / 2019 إداري مركز الفيوم، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.