Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع طفل غرقا في بحر سنهور بمركز الفيوم

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:09 ص
صورة أرشيفية - طفل
صورة أرشيفية - طفل
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
لقى طفل مصرعه، غرقا ببحر سنهور بمركز الفيوم، خلال قيامه باللهو أمام منزله خلف مقابر قرية بنى صالح بمركز الفيوم.

تلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، بلاغا من مركز شرطة الفيوم بوجود طفل غريق ببحر سنهور - خلف مقابر قرية بني صالح بمركز الفيوم.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل المتوفى، ويدعى "سليم ص ص ع" (3 سنوات) ومقيم بني صالح دائرة المركز.

بسؤال والد الطفل المتوفي "صابر ص ع"، 37 سنة عامل، قرر أنه خلال قيام نجله باللهو على حافة البحر أمام المنزل انزلقت قدمه وسقط بداخله ولم يتهم أحدا أو يشتبه في الوفاة جنائيا.

وتم نقل جثة الطفل لمستشفى الفيوم العام وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5951 / 2019 إداري مركز الفيوم، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرق طفل فى بحر النزلة بالفيوم

ترشيحاتنا

يحميك من أمراض القلب والكلى.. مشروب خارق تناوليه على معدة فارغة

الخشوع فى الصلاة .. كيفيته وأسبابه ودعاؤه

التعليم تعلن أخبارا سارة لـ المعلمين .. اليوم

مرتضى وولاده السبب .. رئيس الزمالك يحرج طارق يحيى بسبب ميتشو .. فيديو

قبل تحوله لكابوس.. مضغ 4 أوراق من هذا العشب لنسف الكرش للأبد

أمر يغفله الكثيرون هذا العصر يجعل الملائكة تنصب على بيتك خيمة من نور

Advertisements

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول بيضة مسلوقة يوميا على الريق؟

مرتضى وولاده السبب .. رئيس الزمالك يحرج طارق يحيى بسبب ميتشو .. فيديو

ربع مليون جنيه .. سعر فستان زفاف زوجة مدرب منتخب مصر السابق

كاميرات المراقبة تكشف سارقي 45 ألف جنيه من محل بمدينة نصر

محمد صلاح يتفادى إصابة خطيرة .. تعرف على مدة غيابه عن ليفربول

أخبار الرياضة ليلا .. ثغرة تنقذ الزمالك أمام جينيراسيون.. أزمة في قائمة منتخب مصر .. ميكروباص ألميريا

سعر الدولار و الريال اليوم الاثنين 7-10-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

ما فى حد كامل .. دومينيك تثير الجدل بإطلالة صادمة

أمر يغفله الكثيرون هذا العصر يجعل الملائكة تنصب على بيتك خيمة من نور

مرعبة للمتزوجين.. ميزة جديدة في واتساب تسهل عملية الخيانة

إعدام مغتصب طفلة عمرها عامين.. اعتدى عليها جنسيا 5 ساعات كاملة حتى الموت

نشرة الفن| إياد نصار يكشف لـ صدى البلد سر مشاركته في فيلم الممر .. والجمهور يطالب برفع فيلم الجوكر من السينمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السباق إلى قرطاج.. ما لا تعرفه عن القصر الرئاسي فى تونس قبيل حسم الانتخابات

ربع مليون جنيه .. سعر فستان زفاف زوجة مدرب منتخب مصر السابق

بإطلالة غير متوقعة.. أحلام تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير