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منوعات

آبل تصلح آيفونك مجانًا .. إصدارات 6 و 6S

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:51 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت شركة آبل الأمريكية عن مفاجأة لأصحاب هواتف iphone 6 وiphone 6s، خاصةً من أصحاب مشكلة عدم استجابة الهاتف للفتح من زر التشغيل.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، يعود السبب فى تلك المشكلة بأن الإصدارات التى تم تصنيعها فى الفترة من أكتوبر 2018 حتى أغسطس 2019 تحتوى على بعض المكونات المعيوبة.

كل ما عليك فعله هو فحص تاريخ تصنيع هاتفك من خلال الرقم السرى، وفى حالة تواجد تاريخ تصنيع هاتفك فى تلك الفترة، توجه فورًا إلى متجر آبل المعتمد، بعد التواصل عن طريق البريد الإلكترونى.

وتقدم آبل تلك الخدمة مجانًا لعملائها، وفى حالة خروج جهازك من فترة الضمان تقوم آبل بتعويضك عن ذلك.
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