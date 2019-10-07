ليلة إفريقية تتحدى برودة الجو .. مهرجان الأقصر يقدم تحية بـ مالمو للسينما العربية

أقيم في قاعة بانورا الكبرى بسينما بانورا احتفالا خاصا بعنوان "ليلة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية" احتفى فيها مهرجان مالمو بالمهرجان المصري الذي قطع خطوات واسعة، أصبح بها واحدا من بين أهم المهرجانات المتخصصة في السينما الأفريقية.



وتحدث مؤسس ورئيس مهرجان مالمو المخرج محمد قبلاوي معربًا عن سعادته بالشراكة التي تجمع المهرجانين الرائدين في مجالهما، وقام بالترحيب برئيس مهرجان الأقصر سيد فؤاد ومديرته عزة الحسيني ورئيس لجنته الاستشارية جابي خوري، الذين تحدثوا عن المهرجان والشراكة مع مالمو قبل عرض الفيلم الغاني "دفن كوجو" الذي فاز في مارس الماضي بقناع توت عنخ آمون الذهبي، كبرى جوائز مهرجان الأقصر



ويعرض المهرجان حوالى 47 فيلمًا، بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.



يعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا والوحيد في الدول الإسكندنافية، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه، وهو المهرجان الذي يرأسه المخرج محمد قبلاوي.



