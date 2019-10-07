شاهد .. صدمة خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع إف سي مصر

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على تعادل الأبيض مع إف سي مصر الصاعد بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام فى ختام الجولة الثالثة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وقال الغندور، عبر برنامجه الزمالك اليوم، ان جمهور الزمالك حزين على خسارة نقطتين فى مشوار الفريق بالدوري المصري، معلقا: ان الزمالك واجه أضعف الفرق وسيعطيهم دوافع فى المباريات القادمة.



وتابع: أن الزمالك فى الموسم الماضي خسر من النجوم ولكن هبط للدرجة الثانية، وصعب جدا ان فريق إف سي مصر الاستمرار فى الدوري المصري مثلما حدث مع فريق النجوم.



وشدد الغندور، على انه لا يعرف لماذا فريق الزمالك يعطي فرقا ضعيفة ان تقدم مستوى رائعا أمامه ، علي الرغم ان فريق الزمالك كبير جدا وكان بيده أن ينهي المباراة في بدايتها.



وواصل ، اننا تفاجئنا ان ميتشو استبعد لاعبين مهمين للغاية من لقاء نادي مصر مثل فرجاني ساسي ومحمود علاء و محمد عبدالغني ومحمد حسن وقام بتغيير 7 لاعبين دفعه واحدة من أصل 10 ماعدا حارس المرمى .