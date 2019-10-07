حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 7/10/2019 على الصعيد المهني العاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الإثنين 7 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الإثنين 7- 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 7أكتوبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟.



حظك اليوم الإثنين 7 - 10 - 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحي



اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لمشاركة الأصحاب والزملاء ويدفعك لمساعدتهم وللتعامل معهم بحيوية مبهرة.

عاطفيا: تبدو اليوم مرنا وترضى بما يقدمه لك الطرف الآخر وتستطيع أن تسعد بحياتك.



حظك اليوم الاثنين7 - 10 - 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى



عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس قد يجعلك تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي راغبا في فرض آرائك.

مهنيا وماليا: ينصحك الفلك ألا تبدأ جديدا وألا تدخل في مغامرة مالية أو قرارات غير محسوبة العواقب.





حظك اليوم الاثنين7 - 10 - 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ وقد تسمح لك الظروف اليوم أن تقوم بمغامرة ممتعة أو تحقق مكاسب.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس والمريخ في منزل الحب ويمنحك ذلك سحرا وجاذبية وترى الأمور من حولك بوضوح.



حظك اليوم الاثنين7 - 10 - 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم أن تجد وسيلة لزيادة دخلك وتبدو واضحا في خطواتك وتضع أسس قوية لمكانتك.

عاطفيا وعائليا: فينوس والشمس والمريخ في مربع برجك وعليك أن تعتمد اللباقة مع من حولك.





حظك اليوم الاثنين7 - 10 - 2019 برج الاسد على الصعيد المهنى والصحى

مهنيا وعائليا: القمر في مواجهة برجك يصيبك اليوم بالتوتر فلا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك الخاصة.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العناد والسلوك المراوغ مع شريك حياتك.





حظك اليوم الاثنين7 - 10 - 2019 برج الاسد على الصعيد المهنى والصحى

مهنيا وعائليا: القمر في مواجهة برجك يصيبك اليوم بالتوتر فلا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك الخاصة.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العناد والسلوك المراوغ مع شريك حياتك.



حظك اليوم الاثنين7 - 10 - 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى

عاطفيا واجتماعيا: نبتون يتراجع في مواجهة برجك وعليك أن تتجنب العناد مع الأصدقاء ومع شركاء الحياة.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة والعمل ويمنحك ذلك يوما مهما للبناء ولإنجاز أعمالك وللاهتمام بصحت



حظك اليوم الاثنين7 - 10 - 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى

عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك اليوم متفتحا كزهرة يانعة وتتلون حياتك بالرومانسية.

مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك نشيطا ويقظا وبارعا في التفاوض.



حظك اليوم الاثنين7 - 10 - 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى

مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك وعليك باتباع الطرق العادلة في حل مشكلاتك المهنية والعائلية.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم غير مناسب للمواجهات العنيفة.. حاول أن تتفاهم بهدوء من أجل إيجاد حل لمشكلة عالقة.



حظك اليوم الاثنين7 - 10 - 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إظهار مواهبك ويخدم خططك.

عاطفيا وعائليا: تنجح في اختياركلمات مؤثرة ويساعدك ذلك على تهدئة أي مواقف متوترة.



حظك اليوم الاثنين 7 - 10 - 2019 برج الجدى على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يسلط الضوء على المال وبعض الالتزامات وعليك أن تعتني بحساباتك تجنبا للخسارة والأخطاء.

عاطفيا: فينوس في وضع معاكس ويطالبك الفلك بألا تبالغ في رغباتك ولا تغامر وتتورط في أمور غير مدرو



حظك اليوم الاثنين 7 - 10 - 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الشمس والمريخ بمنزل الحظ يمنحانك إصرارا ويدفعانك لتستثمر نشاطك ومواهبك.

عاطفيا: اخطُ بثقة نحو من تحب فالقمر في برجك يجعلك ساحرا وجذابا.



حظك اليوم الاثنين 7- 10 - 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر.. تميل للتأمل ويساعدك ذلك على تحديد المشاكل وأسبابها وينصحك الفلك أن تتجنب الزهو بنفسك.

مهنيا وماليا: عطارد في منزل الحظ يمدك بالنشاط والطاقة واليقظة الذهنية.

