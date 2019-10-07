صائد الدبابات: أجبرت عساف ياجوري على أداء التحية العسكرية لي .. وحروب الجيل الرابع صعبة وقوية.. وإنجازات السيسي فاقت التوقعات.. صور



= مصر تسير على الطريق الصحيح في إعادة البناء الدولة رغم التحديات الصعبة

= السيسي حقق معجزة في انجاز عدة مشروعات فى 6 سنوات كانت تحتاج 100 عام

= الإعلام المصري غير قادر على توصيل الرسالة ومصر تحتاج إعلام صادق وهادف

= حروب الجيل الرابع أقوى واصعب من حرب اكتوبر

= أعداء مصر كثروا فى الخارج والداخل ويعملون تحت الأرض



لكل حكاية أبطال، وحرب أكتوبر لها أبطال من طراز فريد، صائد الدبابات واحدة من حكايات البطولات المصرية على أرض سيناء، بطلها محمد إبراهيم عبدالمنعم المصري، أبن مركز أبو المطامير محافظة البحيرة، فـ المصري هو أحد أبطال حرب أكتوبر، الملقب بــ "صائد الدبابات" والذى دمر 27 دبابة، وهو فى ريعان شبابه، أجبر الأسير الإسرائيلى العقيد "عساف ياجوري" على أداء التحية العسكرية له تقديرا لشجاعة وبسالة الجندي المصري.



"صدى البلد" حرص أن يلتقي بالبطل محمد المصرى صائد الدبابات بمناسبة إحتفالات مرور 46 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر نتحدث معه عن الحاضر الذى أنطلق من ماض عظيم شارك فيه هو وجيله بدمائهم وإلى نص الحوار.



ما رؤيتك للتحديات الصعبة التى تشهدها مصر منذ إندلاع أحداث ثورة 25 يناير وحتى الآن؟



قال: "مصر تسير على الطريق الصحيح في إعادة البناء لجميع المؤسسات الدولة رغم التحديات الصعبة التي تتعرض لها بالمؤامرات الخارجية وفى نفس الوقت تبذل القادة السياسية قصارى جهدها للقضاء على الإرهاب الأسود في سيناء الغالية، وعلى المصريين أن يتحلوا بالصبر والوقوف بجانب القيادة السياسية في الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والعمل على البناء وزيادة الإنتاج في شتي المجالات لوقف أي محاولة تهدد أمن واستقرار الوطن".



القنوات المؤيدة للجماعة الإرهابية تشن حرب شائعات .. كيف يتصدى لها الإعلام المصري؟



قال: "بعض قنوات الإعلام المصرى غير قادرة على توصيل الرسالة ومصر تحتاج إعلاما صادقا وهادف ينتقى ضيوفه ويعطى مساحة قادرة للتصدي للقنوات المؤيدة للجماعة الإرهابية مثل "الجزيرة - مكملين- الشرق"، ولابد من تطوير الأداء الإعلامي ليساند الدولة فى التصدى للشائعات".



وتابع: "وعلى سبيل المثال يتم ذلك من خلال تعديل مواعيد برامج التوك شو حيث تبدأ معظم البرامج في وقت متأخر من بعد الساعة العاشرة مساءا ولابد من انتقاء الضيوف على أن يضم علماء، ورجال الدين أو أي بطل من الأبطال وإعطائهم مساحة كبيرة لسرد الأحداث وتقديم النصيحة والاسترشاد بالقدوة الحسنة".



أيهما أقوى حرب أكتوبر أم حرب السوشيال ميديا ؟



أكد: "حروب الجيل الرابع بتفاجئك فى أى وقت على السوشيال ميديا وتستهدف الشباب وجميع رواد مواقع التواصل الإجتماعي خاصة"الفيسبوك" ولذلك حروب الجيل الرابع اقوى وأصعب من حرب ٦ كتوبر، متابعا: "لأننا في الحرب الأخيرة كنا عارفين عدونا اللى استولى على أرضنا واستردنها حاليا".



وأشار: "أعداء مصر والحقدة كتير فى الخارج والداخل ومعظمهم مخفيين يعملون تحت الأرض وأهدافهم متنوعة".



ما النصيحة التى تقدمها للآباء لكي يحافظوا على أبنائهم؟



قال: "على كل أب لابد أن يفتح حوار مع أبناؤه ويحتضنهم ويتابعهم ويحرص ألا يفقد إبنه الثقة فيه لأن إذا صورة الأب اهتزت فى نظر أبنائه فقدوا الثقة فيه ويجب على الآباء أن يكونوا صادقين وأن يتابعوا أبناءهم وهم يتصفحون صفحات التواصل الاجتماعي"فيسبوك" حتى لا يصبحون فريسة للشائعات التى تروجها حروب الجيل الرابع وتبثها من خلال السوشيال ميديا والفيسبوك".



وأضاف: "يجب أن يوجه الآباء أبناءهم كيف يقتدون بالقدوة الحسنة ولا يقتدوا بالخونة وعملاء الدول المعادية لمصر مثل الكومبارس الهارب "محمد على".



ما رأيك فى الوضع الذى تعيشه البلاد؟



أكد: ""كنا فين وبقينا فين مصر حاليا أصبحت دولة والبلد واقفت خلاص على رجليها فى وسط الإرهاب وخضم المشاكل دى كلها، شاهدوا دول الجوار إيه اللى جرى فيها اوعوا تضيعوا البلد سنة ٢٠١١ مصر لم تكن دولة مصر كانت مستباحة واليوم أصبحنا دولة ذات سيادة وقانون وعندنا مؤسسات تحافظ على وطنا وبلدنا لابد أن تعلموا أن بناء الإنسان صعب جدا أصعب من بناء خط بارليف اللى استمر العدو فى بنائه ٦سنوات".



بماذا تنصح الشباب وآباءهم؟



قال: "شبابنا قوى وكويس لابد أن يكون لديه وعى وإدراك ومش عاوزينه ينجرف وراء الشائعات فكروا شغلوا عقلكم النهارده الرئيس السيسي بيحتضن الشباب ومفيش خطوة من خطواته إلا والشباب حواليه وبيفتتح كل المشاريع وبصحبته الشباب فى صورة مفرحة وتشرح القلب لابد أن تقتدوا بالرئيس المحترم عبدالفتاح السيسي الذى يعمل فى صمت وكل شوية بيفاجئنا دائما بافتتاح مشروع من المشروعات بدون اى مقدمات الرئيس أنجز الالاف من المشروعات فى ٦ سنوات كانت تبنى فى ما لا يقل عن ١٠٠ سنة ومنها "أعلى شبكات الطرق، إنشاء مصانع ،ومدن جديدية، وكبارى ،ومحطات كهرباء ،ومياه "جميعها معجزة بكل المقاييس.



هناك العديد من الدول المعادية تريد إثارة الفوضى فى البلاد كيف نتغلب على ذلك؟



أكد:"الدول المعادية رافضة تقدم مصر ولو بخطوة ولا يريدون أن تنجح ولابد من الوعى والإدراك والنظرية المستقبلية لأن لو مصر وقعت المنطقة العربية كلها كلها ستقع ويجب أن يتذكر الكل أن نابليون بونابرت إمبراطور فرنسا حينما قدم له حكيم فرنسى نصيحة قال له"إذا أردت أن تغزو هولندا فعليك باحتلال مصر".



وتابع: "على الرغم من أن هولندا وفرنسا دولتين متجاورتين مصر ليس لها علاقة ولكن هنا الحكيم الفرنسى بينظر لمصر بأنها" السنترو بوابة العالم كله "وذلك لأن مصر تتميز بموقع استيراتيجى هائل فهى تطل على أفريقيا ، وآسيا وأوروبا وأمريكا، وعلى العالم كله".



بماذا تنصح الشعب المصري للحفاظ على وطنه؟



هناك رسالة يجب على الشعب المصري بمختلف طوائفه أن يعلمها وهى أن آباءكم ورجال القوات الجيش المصرى سلمولكم الرايا مرفوعة بعد ١٩٧٣م التي غيرت مفاهيم العسكرية الاستراتيجية على مستوى العالم كله حافظوا على وطنكم اعلوا بالوعى القومى.



الرئيس عبد الفتاح السيسى ربنا يحفظه من الشر حمى البلد بعد ثورة 25 يناير وحافظ عليها وفى دول معادية ترفض نجاح مصر وترغب فى عودة الفوضى والبلطجة مرة أخرى لتحقيق مصالحهم لا تنساقوا وراء شائعاتهم مصر دى أم الدنيا ولها دور ريادى فى المنطقة العربية كلها بل فى العالم كله ويجب أن تفخروا بمقولة الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية الجميلة فى حق مصر "صباح العرب من صباح مصر إذا قامت مصر قامت العرب وإذا لاقدر الله أصاب العطب مصر ماتت العرب" ولكل مصرى داخل أو خارج مصر فكر فى هذه الكلمة لمدة دقيقة واحدة كانت الدنيا ستتغير بدرجة ٣٦٠.



أحب أن أقول للشعب المصرى اطمئنوا على مصر جدا مصر قوية برئيسها أبناؤها وجيشها وشرطتها مصر تعمل بمنظومة أبهرت العالم يكفى أن مصر أصبحت عضو دائم فى الأمم المتحدة ومن أحد نتائج ثورة ٣٠ يونيو أن مصر شاركت فى مؤتمر الأمن الأوروبى الذى يحضره زعماء أوروبا فقط وان الرجل العربى الوحيد على مدار التاريخ الذى حضر هذا المؤتمر بدعوة رسمية هو الرئيس عبد الفتاح السيسي ليمثل مصر وافريقيا والعرب بجميع أنحاء العالم.



وفى ختام لقائنا بصائد الدبابات ماهي رسالتك للشباب؟



رسالتي لشباب مصر "الحروب التقليدية انتهت واصبحتوا تقعون تحت تأثير حروب الجيل الرابع ومن أخطرها حرب الشائعات لهدم وغزو فكر الشباب من الجنسين وعليكم أن تتسلحوا بالعلم حاربوا الإرهاب بالفكر والعقل سلمنا لكم الراية البيضا مرفوعة وسلمناكم البلد وحررناها حافظوا عليها وأحبوا الوطن ولا تنساقوا وراء الشائعات والأفكار الهدامة".



وأحذرهم من الانسياق وراء حروب الجيل الرابع ومنها أخطرها الحرب الالكترونية بصفحات التواصل الإجتماعى التى تستهدف هدم الجيش و الروح المعنوية للشباب وهدم الولاء والانتماء للوطن قائلا جيشنا لا يركز على الحروب و ليس جيش غازى ولا مستعمر بل يحارب من أجل تحرير بلده وبناء الوطن.