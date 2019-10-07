تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ ميكروباص ألميريا

نشر المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، فيديو جديدا عبر صفحته على "فيسبوك" .



ونشر تركي آل الشيخ، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو تحت عنوان: "ميكروباص ألميريا... أسد الأندية".



ويعتبر محتوى الفيديو الذي نشره تركي آل الشيخ عبارة عن مقلب يقوم به فريق العمل من داخل ميكروباص قبل أن يكشف عن فريق العمل عن هويته.



يذكر أن المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.









