أسوان تواصل احتفالاتها بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

لا تزال احتفالات الذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة مستمرة فى كافة أرجاء محافظة أسوان.



وفى هذا الصدد رصدت "صدى البلد " إحدى هذه الاحتفالات التى تم تنظيمها بقرية بلانة بمركز نصر النوبة حيث شهد اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان فعاليات الإحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتى أقيمت وسط أجواء من البهجة والسرور الممتزجة بمشاعر الوطنية والولاء والانتماء من أبناء قرية بلانة وأهالى مركز نصر النوبة .



وحضر الإحتفال النائب حسن سيد خليل أمين عام حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب وخليل الجبالي أمين عام حزب الحرية وإدريس الحاج أمين حزب مستقبل وطن ، بجانب لفيف من قيادات القوات المسلحة وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى ، علاوة على كوكبة من القيادات السياسية والأهلية والتنفيذية.



وحرص اللواء سعيد حجازى باسم أهالى أسوان على إرسال تحية إجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة البناء والتنمية بحنكة وإقتدار وسط تحديات جسام داخليًا وخارجيًا، موجهًا رسالة عرفان واعتزاز لأبطالنا من أبناء قواتنا المسلحة الذين أعادوا لنا الأمل والثقة بملحمة أكتوبر المجيدة التى عبرت بنا من مرارة الهزيمة إلى فرحة النصر الذى أثبت للجميع بأن مصر قادرة على إعادة صياغة التاريخ.



وأوضح سعيد حجازي، ضرورة استلهام الدروس والعبر من هذا النصر العظيم والتي من أهمها إعلاء قيم ومبادئ الانتماء والولاء وحب الوطن بمنهاج عمل يتم تعليمه لأولادنا فى المدارس والجامعة ودور العبادة ومراكز الشباب وقصور الثقافة من أجل تعريف شبابنا بعظم التحديات الحالية .



ولفت سعيد حجازي إلى أن جيلنا الحالى والأجيال القادمة فى أمس الحاجة لاستعادة روح أكتوبر لأننا نواجه حربًا بعيدةٍ عن ميادين القتال تسعى بشتى الوسائل الدنيئة لهدم أركان الدولة المصرية وزعزعة استقرارها عن طريق حروب تكنولوجية حديثة تستخدم فيها أدوات العصر ونوافذ الإحباط والإرهاب الممنهج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمحطات الفضائية من خلال بث الإشاعات والتشكيك ودعاوى الفرقة .



كما أشاد نائب المحافظ بتنظيم هذه الإحتفالية والتى تضم مختلف فئات المجتمع الأسوانى وممثلى الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى جنبًا إلى جنب مع القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية مما يعكس مدى التلاحم والترابط والتماسك بين المصريين ، كما تؤكد على أن النوبة دائمًا تعطى المثل والقدوة فى إعلاء قيم الانتماء والتضحية من أجل الوطن ليظل رايته خفاقة فى سماء الدنيا بالعزة والكرامة ، وأن النوبة وأسوان مازالت وستظل هى السد المنيع والأرض الطيبة التى خرج منها أعز وأعظم الرجال ليؤكدوا بأن مصر دائمًا غنية بأولادها المستعدين دائمًا لأن يضحوا بالغالى والنفيس فى سبيل أمنها وسلاماتها لتبقى واحــة للاستقرار والأمن والأمان والبناء والعمران .



وقد بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعزف للسلام الجمهوري، ثم كلمة عن أهمية الدفاع عن الأوطان، أعقبها كلمة لأحد أبطال أكتوبر تناولت جانب من الدور البطولى الذى قامت به القوات البحرية فى الحرب ، ثم توالت بعدها الفقرات الفنية والتى تضمنت تقديم قصيدة شعرية بعنوان الملحمة، وأوبريت فنى لتلاميذ مجمع بلانة الإبتدائي.



واختتمت الفعاليات بقيام اللواء سعيد حجازى بتبادل وتوزيع الدروع لتكريم قيادات القوات المسلحة ورموز المجتمع المدنى بأسوان.