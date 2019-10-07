قلب تونس وحركة النهضة يعلنان فوزهما بالانتخابات البرلمانية التونسية

أعلن كلا من حزب قلب تونس، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي نبيل القروي، وحركة النهضة، ذراع الإخوان في تونس، تصدرهما الانتخابات البرلمانية التونسية.



يأتي ذلك مع عدم إعلان النتائج الرسمية حتى الأن، إلا أن استطلاع للرأي وفق ما نقلته الإذاعة البريطانية بي بي سي كشف عن تقدم حركة النهضة على حزب قلب تونس بفارق ضئيل.



ومن المتوقع وفق هذا الاستطلاع حول حركة النهضة على 40 مقعدا داخل البرلمان الذي يتكون من 217 مقعدا، ويحصد قلب تونس ما بين 33 و35 مقعدا.



ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا للانتخابات النتائج الرسمية يوم الأربعاء المقبل.



يأتي ذلك مع استعداد نبيل القروي، خوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، رغم تواجده داخل السجن.