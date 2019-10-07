مصطفى هريدي يبدأ تصوير أولى مشاهده فى مسلسل فلانتينو

بدأ الفنان مصطفى هريدى، تصوير أول مشاهده في مسلسل "فالنتينو"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، ، حيث تم بناء ديكورات خاصة للعمل هناك فى احد الفيلات فى المنصورية.



وجمعت المشاهد الأولى بينه وبين الزعيم عادل إمام ودلال عبدالعزيز، وحضر تصوير أول يوم بجانبهم المنتج هشام تحسين منتج العمل، ومؤلفه أيمن بهجت قمر، بالإضافة إلى المخرج والمنتج رامي إمام.



ويقوم هريدى، بتجسيد دور رجل أمن سكيورتي بأحد الكمبوندات بفيلا عادل امام بالمسلسل وهو دور كوميدي لايت وجديد بالنسبة له ويشاركه البطولة داليا البحيرى ودلال عبدالعزيز وحمدى الميرغني.



يذكر أن فيلم "التجربة الدنماركية" أول فيلم سينمائي يشارك فيه هريدي ثم شارك في فيلم “السفارة في العمارة” وفيلم “مرجان احمد مرجان” والذي زاد من شهرة مصطفي هريدي، ثم فيلم “عمر وسلمى”، و”مجنون أميرة”.