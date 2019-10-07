يحول الجسم لماكينة حرق.. إليك أفضل أنواع الرجيم المجربة

تبحثين عن أفضل أنواع الرجيم المجربة لحرق ونسف الدهون يمكنك الاعتماد على النظام الغذائى التالى لحرق ونسف الدهون له مفعول السحر فى التخلص من وزنك الزائد بسرعة غير متوقعه وبدون حرمان إليك خطة الرجيم يقدمها موقع "بولد سكاي الهندي".



الإفطار:

كوب من الجريب فروت



الغداء:

شريحتان من اللحم المشوي + خضار سوتيه



العشاء:

كوب زبادى مضاف إليه ملعقة من الكمون



اليوم الثاني:

الغداء:

شرائح كبدة مشوية + 3 ملاعق أرز



العشاء:

كوب من مغلى الكمون + بيضة مسلوقة



اليوم الثالث:



الغداء:

خضراوات مطبوخة ني * ني + 3 ملاعق أرز



العشاء:

كوب زبادي.



اليوم الرابع:



الغداء:

بانيه مشوى + طبق سلاطة خضراء



اليوم الخامس:



الغداء:

سمك مشوي + سلاطة خضراء



العشاء:

عدد 2 بيضة مسلوقة + ربع توست سن



اليوم السادس:



الغداء:

فراخ مشوية + خضراوات مسلوقة أو ني فى ني.



العشاء:

جبن قريش + شريحة بطيخ.



اليوم السابع:



الغداء:

مشروم وبروكلى + سجق مشوى



العشاء:

كوب زبادي

بين الوجبات يمكنك تناول المشروبات الحارقة للدهون مثل القرفة والجنزبيل والروزمارى.

