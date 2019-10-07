تعرف على ميعاد إطلاق Samsung Galaxy S11

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم لإطلاق أحدث أيقوناتها قريبًا، ووهى Samsung Galaxy S11، الذي سيكون بمثابة نقلة جديدة فى مشوار فئة هواتف جلاكسى الشهيرة.



وبحسب موقع جى اسم آرينا التقنى، يأتى ذلك بعد طرح سامسونج لجلاكسى نوت 10 منذ شهرين، ومن المفترض أن تكشف الشركة عن الهاتف الجديد فى شهر فبراير القادم.



قال عدد من خبراء صناعة الهواتف الذكية إن سامسونج ستكشف الستار عن هاتفها الأيقونى فى مؤتمر برشلونة العالمي للهواتف المحمولة.



يذكر أن Samsung Galaxy S11 سيأتى بنسختين، الأولى بذاكرة داخلية سعر 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، والنسخة الثانية بذاكرة داخلية سعة 265 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت.