عقوبات مالية .. رئيس الزمالك يكشف دور المنتخب في التعادل مع إف سي مصر

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن التعادل مع إف سي مصر في الجولة الثالثة من الدوري المصري له عدة أسباب.
وأضاف : "هناك أخطاء من اللاعبين، وسيتم توقيع عقوبات عليهم ماديا ومعنويا، ولكن في النهاية لقاء وانتهى، لن نغير ميتشو، ونثق فيه تماما، خاصة أن المشوار مازال طويلا".
وأكمل: "البعض من اللاعبين يخشى فقدان مركزه في منتخب مصر يجب أن نتكلم بوضوح هناك رعونة من بعض لاعبي الزمالك ظهرت أمام أف سي مصر وسيتم معاقبة المخطئين".
اختتم: "نبهنا قبل ذلك، على البطاقات الصفراء، وحذرنا من الاعتراض وافتعال الأزمات، إذا كان طارق حامد موجودا في المباراة كان الوضع تغير لذلك يجب على كل لاعب أن يهدأ ويتعامل مع الحكام بحرص".