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فن

تعليق مؤثر من محمود البزاوي عن شهداء نصر أكتوبر المجيد وشهداء سيناء

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:06 ص
محمود البزاوي
محمود البزاوي
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مصطفى كرم
افتخر الفنان محمود البزاوي بذكرى نصر حرب السادس من أكتوبر المجيد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وغرد عبر تويتر قائلا: "‏في كل ذكرى للانتصار بفتكر حاجات كتيره كلها فخر.ومن اجمل الحاجات اللي بفتكرها وبفتخر بيها الشهيد هشام مصطفي البزاوي (ابن اخويا) اللي استشهد في سيناء اثر استهداف مدرعة البطل بمنطقة كرم القواديس جنوب الشيخ زويد .. الله يرحمك يا حبيب عمك".

ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيها عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات بين" ‏‎رحمة الله عليه هو وجميع شهداءنا الأبطال" و" ‏‎في الجنة إن شاء الله أستاذ محمود"و "‏‎الله يرحمه المحلة كلها حزنت عليه"و" ‏‎ربنا يرحم جميع الشهداء ويصبر أهلهم".
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