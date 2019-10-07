قبل تحوله لكابوس.. مضغ 4 أوراق من هذا العشب لنسف الكرش للأبد

تعاني من الكرش ويشكل لك الكثير من الإزعاج يمكنك التخلص منه وحرق الدهون، بمجموعة أعشاب خارقة ومجربة من مطبخك لها مفعول السحر في طرد السموم من الجسم وفي الوقت نفسه التخلص من كابوس الكرش للأبد إليك أبرزها يقدمها موقع هيلث.



1- النيم:

يمكنك مضغ 4-5 أوراق النيم يوميا أو تستهلك 1 ملعقة صغيرة من النيم يوميا. فقط امزجى أوراق النيم مع كوب ماء ويقلب جيدا قبل الشرب.



2.الحلبة:

تناول 2 ملعقة صغيرة من بذور الحلبة يوميًا مع 1 كوب ماء في الصباح.فهى تعزز عملية الأيض ، وتمنع السمنة الناجمة عن الإجهاد والالتهابات ، ويطرد السموم من القولون.



3. بذور الخردل:

يمكنك أن تستهلك بذور الخردل في طعامك أو كسلطة سلطة منخفضة السعرات الحرارية تنقع بذور الخردل في الماء لمدة 30 دقيقة.



4. بذور الكزبرة:

يمكنك نقع ملعقتين صغيرتين من بذور الكزبرة في الماء بين عشية وضحاها وتعد بذور الكزبرة مفيدة للغاية في عملية الهضم والامتصاص المناسبة، كما أنها تساعد في الحفاظ على حركة الأمعاء الصحيحة هذا ، بدوره ، يحافظ على إطلاق عملية الأيض ويحرق السعرات الحرارية المستهلكة.