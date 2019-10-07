عمل للتاريخ.. تعليق مؤثر من إنجي علاء عن فيلم الممر

أبدت الفنانة إنجي علاء، انبهارها بفيلم الممر بعد عرضه على قناة" ONE" الذي يحكي عن قصص أبطال القوات المسلحة في حرب الاستنزاف قبل نصر السادس من أكتوبر المجيد.



وغردت إنجي علاء عبر "تويتر" قائلة: "‏ده كان احساسي بعد ما خرجت من السينما من فيلم الممر وهو هو نفس الإحساس بعد ماتفرجت عليه دلوقت.. ومرة تانية لأنه بجد يستاهل.. الممر فيلم للتاريخ ‎#الممر".



وكانت إنجي علاء، غردت من قبل على فيلم الممر، قائلة: "‏مش هحلل فيلم الممر ككاتبة أو كواحدة ليا في الدراما وبحبها..الموضوع اكبر من كده..ده عمل درامي قومي عظيم..خدوا ولادكم الممر هيتعلموا معنى الوطنية والانتماء..الرجولة والجدعنة..هيطلعوا فخورين ببلدهم..شكرا لكل من شارك في هذا العمل..شكرا استاذ شريف عرفة.. الممر فيلم للتاريخ🎬🇪🇬 ‎#الممر".



ويحتفل الشعب المصرى والأمة العربية بذكرى نصر أكتوبر المجيد التي سحقت الكيان الصهيوني وحررت أرض سيناء الغالية من أثر العدو الإسرائيلي.

