القصر الملكي البريطاني يعلن عن وظيفة شاغرة براتب 450 ألف جنيه سنويا

تبحث ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية عن مساعد سايس، وذلك للمساعدة في رعاية خيول العائلة، المعروف عنها حبها الشديد للخيل.



ووفقا للوظيفة سيتولى السايس الجديد أعماله بالاصطبلات الملكية، بدوام كامل مع راتب وإقامة مستقلة في السكن الخاص بالقصر.



ونشر موقع "رويال هاوس هولد" المعني بإعلان الوظائف الشاغرة بالقصر الملكي البريطاني، تفاصيل الوظيفة، حيث طلب فيها شخص شغوفًا بالخيول، وأن تكون لديه خبرة في التعامل مع الخيل في الساحة، وأن يكون متمكنا من ركوب الخيل، مقابل دخل سنوي 22.400 جنيه إسترليني.



تشمل المهام الأخرى الحفاظ على الإسطبلات الملكية نظيفة وتنظيف السروج والإبقاء على المكان في حالة جيدة، بالإضافة إلى إعداد الخيول للأنشطة الاحتفالية، وأن يكون مستعدًا لتعلم قيادة عربات الخيل لأنه ستتاح له فرصة قيادتها في المناسبات المهمة.





