Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

القصر الملكي البريطاني يعلن عن وظيفة شاغرة براتب 450 ألف جنيه سنويا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:35 ص
القصر الملكي البريطاني
القصر الملكي البريطاني
Advertisements
شريف سيد
تبحث ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية عن مساعد سايس، وذلك للمساعدة في رعاية خيول العائلة، المعروف عنها حبها الشديد للخيل.

ووفقا للوظيفة سيتولى السايس الجديد أعماله بالاصطبلات الملكية، بدوام كامل مع راتب وإقامة مستقلة في السكن الخاص بالقصر.

ونشر موقع "رويال هاوس هولد" المعني بإعلان الوظائف الشاغرة بالقصر الملكي البريطاني، تفاصيل الوظيفة، حيث طلب فيها شخص شغوفًا بالخيول، وأن تكون لديه خبرة في التعامل مع الخيل في الساحة، وأن يكون متمكنا من ركوب الخيل، مقابل دخل سنوي 22.400 جنيه إسترليني.

تشمل المهام الأخرى الحفاظ على الإسطبلات الملكية نظيفة وتنظيف السروج والإبقاء على المكان في حالة جيدة، بالإضافة إلى إعداد الخيول للأنشطة الاحتفالية، وأن يكون مستعدًا لتعلم قيادة عربات الخيل لأنه ستتاح له فرصة قيادتها في المناسبات المهمة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هوايات النجوم.. ركوب الخيل يهوس النجوم وأحمد السقا أبرزهم.. فريد شوقي وهدى سلطان عشقتا الحياكة.. والهوايات الخطرة تجذب نجوم هوليوود

مصدر هام للعملة الصعبة.. ستين: الخيول المصرية العربية الأصيلة ثروة قومية

ترشيحاتنا

بسبب مدينة المخدرات والليالي الحمراء.. هولندا تقرر تغيير اسمها

تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ ميكروباص ألميريا

ميتشو بـ100 فايلر .. أول تعليق لرئيس الزمالك بعد التعادل مع إف سي مصر

فاروق جعفر: رئيس الزمالك أكبر من إجبار ميتشو على إضافة عنصر جديد للجهاز الفني

أسماء قادة القوات المسلحة خلال نصر السادس من أكتوبر

ميتشو يتلقى مكالمة بعد هدف نادي مصر في شباك الزمالك ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملامح حزينة .. الفنانة وعد بإطلالة بسيطة تكشف عن أسود ابتلاء تتعرض له

بعد الانتقادات .. ناهد السباعي تدافع عن فستانها برد صادم

علاج الم الاسنان بالاعشاب.. 15 طريقة فعالة ونصائح للحصول على أفضل النتائج