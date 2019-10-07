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مرأة

قبل أن يطال قلبك.. أعراض صادمة لنقص الحديد عند الرجال

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:19 ص
نقص الحديد
نقص الحديد
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لمياء الياسين
يعد الحديد واحدًا من 16 من المعادن الأساسية فهو ضروري لإنتاج الهيموجلوبين في الجسم فهو يسمح لخلايا الدم الحمراء بحمل الأكسجين حول الجسم من رئتينا إليك أعراض وأسباب صادمه لنقص الحديد عند الرجال:

وفقا لموقع هيلث تعد أبرز أسباب الاصابة بنقص الحديد، الإكثار من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مباشرة والتى تعيق قدرة الجسم على امتصاص الحديد وحرمان الرجال من الاستفادة من الحديد الموجود في وجبات الطعام بالإضافة إلى فقر النظام الغذائى بالأطعمة الغنية بتلك المعدن مثل تناول السبانج وفاكهة المانجو

أما عن أعراض نقص الحديد عند الرجال ينبغى أن يهتم بها كل رجل أبرزها التعب الشديد فى الصباح:

ويعد الشعور بنوبات الصداع أحد أعراض نقص الحديد فى الجسم بجانب العلامات الأخرى مثل الشعور بالتعب الشديد وذلك لأن إنخفاض إمدادات الأوكسجين في جسمك يؤدي إلى تضخم الأوعية الدموية في الدماغ ونبضها ، مما يؤدي إلى الصداع والدوار.

وقد يسبب نقص الحديد عند الرجال إلى الشعور بالإغماء بسبب تسبب نقص الحديد فى الإضرار بصحة دماغك.

وتعد من أبرز علامات نقص الحديد للرجال هى عدم انتظام ضربات القلب إذا لم يكن لخلايا الدم الحمراء كمية كافية من الهيموحلوبين.

تعد الأيدي الباردة والقدمين ضمن أعراض نقص الحديد للرجال، فعندما يكون جسمك يعاني من أزمة الأكسجين بسبب انخفاض نسبة الهيموجلوبين ، فإن الأطراف المحيطة بجسمك ستعاني أكثر لأن قلبك غير قادر على إخراج الدم حتى الآن.

يصاب الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد المعتدل إلى الحاد بإحساس بوخز غير مريح في أرجلهم لا يختفي تمامًا ! هذا يؤدي في النهاية إلى حالة تسمى متلازمة تململ الساقين.
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