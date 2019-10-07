فوز الحزب الاشتراكي الحاكم في البرتغال بالانتخابات العامة

أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية التي شهدتها البرتغال، أمس الأحد، فوز الحزب الاشتراكي الحاكم دون تحقيق أغلبية مطلقة.



وبعد فرز معظم الأصوات تصدر الاشتراكيون السباق بحصولهم على 106 مقاعد.



ويعني هذا احتلالهم المركز الأول، لكن في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى أربعة مقاعد لم تحسم بعد لا يمكن للحزب الاشتراكي تحقيق الأغلبية المطلقة بالحصول على 116 مقعدا في البرلمان المؤلف من 230 عضوا.



