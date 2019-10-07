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أخبار العالم

الجيش الليبي يستهدف مواقع عسكرية للجماعة المسلحة بمدينة سرت

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:21 ص
الجيش الليبي يستهدف
الجيش الليبي يستهدف مواقع عسكرية للجماعة المسلحة بمدينة سرت
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أعلن الجيش الوطني الليبي، شن غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجماعات المسلحة غربي البلاد.

وأشارت مصادر، في تصريحات أوردتها قناة "العربية الإخبارية" أمس الأحد، إلى أن قاعدة القرضابية العسكرية في ضواحي مدينة سرت.

بدوره ، أعرب مبعوثُ الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن أمله في وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، محملا الميليشيات هناك مسؤولية ذلك.
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