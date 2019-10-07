مستوطنون يعطبون إطارات 13 مركبة ويخطون شعارات عنصرية بالضفة الغربية المحتلة

أعطب مستوطنون، أمس الأحد، إطارات 13 مركبة، وخطوا شعارات عنصرية في قرية قيرة شمال سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقالت رئيسة مجلس قيرة عائشة نمر إن مستوطنين تسللوا إلى القرية بعد الساعة الثانية فجر أمس الأحد، وأعطبوا إطارات المركبات وخطوا شعارات عنصرية على جدران ومداخل المنازل وعدد من مركبات المواطنين.



يذكر أن الأمن الإسرائيلي كان قد أقر بمعطيات مقلقة حول تصاعد عمليات "الارهاب اليهودي" خلال العام الماضي بزيادة مضطردة بلغت 30% عن العام الذي سبقه.



ووفق المعطيات التي نشرتها مواقع إعلام اسرائيلية نقلا عن الأمن الإسرائيلي، فقد نفذت خلال العام الماضي 300 عملية إرهابية على أيدي جماعات متطرفة يهودية ، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "دفع الثمن".



وتمثل مجمل الاعتداءات اليهودية باقتحام قرى فلسطينية خلال ساعات الليل وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب إطارات سيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.



وفي عام 2017 ، نفذت الجماعات المتطرفة 200 اعتداء مقارنة بعشرة اعتداءات في عام 2016 ، مما يعكس ارتفاعا كبيرا في عمليات الإرهاب اليهودي.



وقال الأمن الإسرائيلي الذي نشر المعطيات في ضوء انتقادات توجهها له جماعات متطرفة تتهمه باستخدام وسائل غير قانونية مع المعتقلين اليهود، إن الأمن شدد من قبضته على هذه الجماعات بعد حادثة إحراق عائلة فلسطينية تدعى "الدوابشة" قرب نابلس، إلا أن المتطرفين اليهود ازدادوا جرأة وعنفا في اعتداءاتهم بسبب انخفاض الاستدعاءات والإفراج عن الذين يتم اعتقالهم على خلفية الاعتداء على الفلسطينيين.



واعتقل الأمن الإسرائيلي في أكتوبر الماضي مستوطنين متطرفين يتهمهما بقتل امرأة فلسطينية بحجر جنوب نابلس، الأمر الذي واجه استنكارا من الجماعات اليهودية المتطرفة واتهامات لجهاز الشاباك الاسرائيلي باستخدام العنف خلال التحقيق.

