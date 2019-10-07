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أخبار العالم

وزيرة الصحة الفلسطينية تستنكر اقتحام قوات الاحتلال مستشفى بالقدس

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:29 ص
وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية تستنكر اقتحام قوات الاحتلال مستشفى
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أ ش أ
أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، مستشفى المطلع (أوغستا فكتوريا) في القدس، مستخدمة كلابا بوليسية.

وقالت الوزيرة ، في بيان ، إن مسلسل الاعتداءات على مستشفيات القدس متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي كثف من هذه الاعتداءات والاقتحامات خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن اقتحام المستشفى بالأسلحة والكلاب البوليسية يدلل على مدى الاستهتار الذي تتعامل به قوات الاحتلال مع أبناء الشعب الفلسطيني والمرضى والمؤسسات الصحية، حيث لم تجد إسرائيل من يردعها على المستوى الدولي ، لذلك فهي توغل كل يوم بانتهاكاتها وإجرامها الذي طال كل ما هو فلسطيني.

وأكدت وزيرة الصحة وقوف القيادة السياسية والحكومة الفلسطينية الدائم مع مستشفيات القدس، والتي هي إحدى قلاع السيادة الفلسطينية في العاصمة المحتلة.
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