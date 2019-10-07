أكتوبر شهر حصاد التمور في سيوة .. نصف مليون نخلة واحتفالات شعبية..صور

يرتبط اسم واحة سيوة بانتاج أفضل أنواع التمور التي تشتهر بها بمحافظة مطروح، والذى يلقى اقبالا كبيرا فى الأسواق.



ونظرا لأهمية هذا المحصول كمصدر دخل لاهالى الواحة تقيم واحة سيوة احتفالية فى كل عام بعيد الحصاد منذ 160 عاما، خلال الليالى القمرية من شهر أكتوبر سنويا.



وتعد فترة الحصاد بمثابة اعياد لكل أبناء الواحة فالجميع يعمل بجد خلال هذه الفترة وتقام حفلات الزواج والجلسات العرفية لانهاء الخصام بين قبائل الواحة.



وعن انواع التمور التي تنتجها واحة سيوة يقول محمد عمران جيرى عضو مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة، ان هناك تعددا فى انواع التمور بالواحة فالمزارعون يتنافسون بينهم في إنتاج سلالات نخيل تتميز بالجود العالية مما يساهم فى تصديرها خارجيا .



واضاف ان واحة سيوة حسب تقرير مركز البحوث الزراعية بها ما يقرب من 550 ألف نخلة مزروعة فى 6810 أفدنة. بينما يوجد بمصر ما يقرب من 14 مليون نخلة.



واوضح أن من أهم أنواع البلح بسيوة الفريحى (التمر الجاف)، والذى يعرف فى الإسكندرية باسم (أغزال)، ويسمى فى سيوة (الكاك) ويستحوذ على نسبة 20% من إنتاج سيوة، أما بلح (الصعيدى) الذى تنتج منه الواحة ما يصل إلى 65% من جملة إنتاجها من البلح يسميه أهل سيوة (بتنين تاسوتنت)، وهناك (العزاوى) وإنتاجه يزيد على 15% قليلا.



وتابع: أما بلح أغزال، والذى لا تزيد عدد نخلاته فى سيوة على 30 نخلة وهو الأعلى سعرًا، وتطرح نخلة الأغزال من 5 إلى 30 كيلو فقط، فى حين أن النخلة العادية تطرح من 60 إلى 250 كيلو من البلح، وتطرح ثمارها فى شهر نوفمبر، فى حين أن الأنواع الأخرى تطرح فى شهر سبتمبر، ولونه أحمر داكن، ولا يحفظ أكثر من شهرين، عكس البلح الآخر الذى يمكن حفظه لمدة عام.



واشار ان فترة الحصاد بمثابة اعياد بالواحة حيث يشارك فى الاحتفال جميع سكان سيوة بالصعود بمنطقة جبل الدكرور، خلال الليالى القمرية وتتضمن حلقات الذكر مع إقامة أكبر مأدبة غداء، يشارك فيها كل سكان وزوار الواحة.