الأهلي يتصدر المسابقة .. نتائج مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري

اختتمت يوم الأحد مباريات الجولة الثالثة، لمسابقة الدوري المصري، لينطلق اليوم الاثنين ، معسكر منتخب مصر في أول توقف للمسابقة المحلية والذي يستغرق 10 أيام ، وتستأنف البطولة يوم 17 أكتوبر الجاري.



وكانت مباريات الجولة الثالثة قد انطلقت يوم الجمعة بمواجهة سموحة وإنبي والتي انتهت بفوز الفريق السكندري 2-1.



ويوم السبت انطلقت 4 مباريات ، جاءت نتائجها كالتالي:



أسوان والأهلي 1-5

الانتاج الحربي مع المقاولون العرب 0-1

وادى دجلة أمام الاسماعيلي 0-1

المصري مع الاتحاد السكندري 0-1



يوم الأحد اختتمت الجولة بـ4 مباريات



الجونة أمام مصر المقاصة 1-0

حرس الحدود وطنطا 1-1

طلائع الجيش وبيراميدز 2-2

الزمالك أمام اف سي مصر 1-1



وعقب انتهاء الجولة الثالثة جاء ترتيب الفرق في جدول المسابقة ، بتصدر الأهلي برصيد 9 نقاط يليه بيراميدز بـ7 نقاط بالتساوي مع الزمالك والمقاولون في النقاط ، متفوقا بمعدل الأهداف.



وجاء ترتيب الفرق كالتالي